This Is Love: Αυτό είναι το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision!

Η Demy θα ταξιδέψει στο Κίεβο και στον διαγωνισμό της Eurovision 2017 με το τραγούδι «This Is Love», μία υπέροχη σύνθεση που κέρδισε στον ελληνικό τελικό. Τη μουσική έχει γράψει ο Δημήτρης Κοντόπουλος και τους στίχους οι Ρώμη Παπαδέα και John Ballard!

Τα «When the morning comes around» και «Angels» ήταν τα άλλα δύο τραγούδια που διεκδίκησαν τη ψήφο του κοινού που έδειξε όμως την προτίμησή του στο This Is Love. Καλή επιτυχία στην Demy!