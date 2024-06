Η πιο ξέγνοιαστη εποχή του χρόνου έρχεται με το πιο νόστιμο menu στο Hard Rock Cafe Athens, Αδριανού 52, στο Μοναστηράκι. Οι -πάντα ευφάνταστοι- chefs του Hard Rock Cafe μας εντυπωσιάζουν άλλη μια φορά με εκρηκτικές γεύσεις που αξίζει να μοιραστείτε με τους αγαπημένους σας!

Το γευστικό καλοκαιρινό ταξίδι ξεκινάει με starters & shareables που περιλαμβάνουν από τα super-cute mini burgers, Little Legends και τα τραγανιστά Loaded Tots μέχρι Jumbo Pretzel και ένα πιάτο υπερπαραγωγή, το One Night in Bangkok Spicy Shrimp™: τραγανές και ζουμερές γαρίδες βουτηγμένες σε μια κρεμώδη και πικάντικη σάλτσα που λιώνει στο στόμα, γαρνιρισμένο με φρέσκο κρεμμυδάκι και σερβιρισμένο σε δροσερή σαλάτα Coleslaw. Την κατηγορία του menu απογειώνουν τα Legendary Nachos με τραγανά τσιπς τορτίγια με μαύρα φασόλια και Queso, ολόφρεσκο Pico de gallo, πικάντικα jalapeños, λιωμένο Cheddar, Monterey Jack, πίκλες κόκκινων κρεμμυδιών και κρέμα μοσχολέμονου.

Συνεχίζοντας με Speciality Entrées στα κυρίως, πολύ δυνατά παίζουν τα Baby back Ribs, που είναι καρυκευμένα με το signature μείγμα μπαχαρικών του Hard Rock Cafe, γλασαρισμένα με την σπιτική σάλτσα barbecue, ψημένα στη σχάρα και φυσικά σερβιρισμένα με τηγανητές πατάτες, σαλάτα coleslaw και φασόλια smokehouse. Επίσης, οι λάτρεις του καλού κρέατος, πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσουν Cowboy Ribeye και New York Strip Steak, ενώ προσφέρονται και Grilled Salmon, Barbecue Chicken, Twisted Mac, Chicken & Cheese, Tupelo Chicken Tenders και μερικές επιλογές-έκπληξη ακόμα!

Για εκείνους που θέλουν να κάνουν ένα lunch break ή θέλουν κάτι πιο γρήγορο, το Hard Rock Cafe Athens προσφέρει και πολλές επιλογές σε Sandwich, Salads και Bowls. Βέβαια, απ’ το menu δε θα μπορούσαν να λείπουν τα πλέον «θρυλικά» Steak Burgers και Smashed & Stacked που τόσο έχουν αγαπηθεί από το αθηναϊκό κοινό για την ποιότητα και τη γεύση τους! Τίποτα όμως δεν μπορεί να σας «ροκάρει» περισσότερο από μια γλυκιά απόλαυση με προτάσεις όπως τα Milkshakes έως το Hot Fudge Brownie και το New York Cheesecake.

Όπως, πάντα, το Hard Rock Cafe της Αθήνας, φροντίζει για όλους. Γι’ αυτό και έχει πάντα διαθέσιμο το Gluten Free Menu του, για όσους έχουν δυσανεξία στη γλουτένη αλλά και για εκείνους που προτιμούν μια πιο light επιλογή φαγητού. Φυσικά, δε μιλάμε για ένα πιάτο και δύο, αλλά για έναν ολοκληρωμένο κατάλογο με λαχταριστές επιλογές που ξεκινάνε από Starters και σαλάτες μέχρι twists των Legendary Steak Burgers και γλυκάκια!

To ολοκαίνουριο menu του Hard Rock Cafe Athens είναι η καλύτερη ευκαιρία για να πάρετε όσους αγαπάτε και να μοιραστείτε ποιοτικές στιγμές & φαγητό σε ένα μέρος όπου συναντάς θρύλους στους τοίχους, ακούς τις καλύτερες μουσικές της πόλης και απολαμβάνεις δροσερά signature cocktails! Μην το χάσετε!