Ο άνθρωπος από τη στιγμή που άρχισε να συνειδητοποιεί την ύπαρξη του, επιχείρησε να οραματιστεί το μέλλον. Συνώνυμο με το άγνωστο, το διαφορετικό, το απρόβλεπτο και ενίοτε το «σκοτεινό», το μέλλον τείνει κάθε φορά να λαμβάνει διαφορετικές μορφές που είναι ανάλογες με την πραγματικότητα του παρόντος, καθώς το «σήμερα» λειτουργεί πολλές φορές ως πηγή έμπνευσης για όλα αυτά που θα συμβούν.

Ως γνωστόν, για αιώνες, αμέτρητοι καλλιτέχνες, επιστήμονες και οραματιστές έχουν επιχειρήσει να βουτήξουν στα θολά και αχαρτογράφητα νερά του μέλλοντος, δίνοντας «σχήμα» σε μια πραγματικότητα που μπορεί ωστόσο να μην αποκτήσει ποτέ κανονική υφή. Άλλωστε το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε το μέλλον, εκεί ενδεχομένως να βρίσκεται και η κρυφή γοητεία του. Ωστόσο, η Samsung με το νέο εκπληκτικό τηλεοπτικό spot της (που έχει ήδη αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές) καταφέρνει να μας ταξιδέψει στο μέλλον, σε ένα «μέλλον» όμως που ήδη έχει αρχίσει να αποκτάει πνοή και δεν αφορά μερικές δεκαετίες από σήμερα, αλλά βρίσκεται πλέον μια ανάσα από το κατώφλι μας…

Υπό τους ήχους του Que Sera Sera, ενός πασίγνωστου μουσικού κομματιού που έχει τραγουδήσει η Doris Day, η Samsung δίνει μορφή στο «αύριο» της καθημερινότητας μας. Μετάδοση δεδομένων με ασύλληπτες ταχύτητες μέσω 5G, τεχνητή νοημοσύνη, τεράστιες οθόνες αφής που μπορούν να γίνουν ένα υπερπολύτιμο εργαλείο στα χέρια κάθε επαγγελματία, ρομποτικοί βραχίονες που είναι σε θέση να σχεδιάσουν ακόμη κι ένα tatoo με ακρίβεια εκατοστού, scanners που προβάλλουν στην οθόνη του κινητού μας τη ζωή που αναπτύσσεται, αναδιπλούμενα smartphones και ολοζώντανο gaming σε Augmented Reality, είναι ορισμένες από τις εικόνες που αποτελούν το «όραμα» της Samsung για το μέλλον.

To «μέλλον» για την κορεατική εταιρεία δεν αποτελεί κάποιο αποκύημα της επιστημονικής φαντασίας που αποτυπώνεται στις σελίδες ενός ευφάνταστου μυθιστορήματος του Philip K. Dick, αλλά μετατρέπεται σε πεπρωμένο. Και μπορεί ένας εκ των στίχων του «Que Sera Sera», να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε το μέλλον μας» (The future’s not ours to see), ωστόσο τα τεχνολογικά εξελιγμένα προϊόντα της Samsung είναι εκείνα που μας δίνουν τη δυνατότητα να αφουγκραστούμε το «αύριο» και να φέρουμε εις πέρας το ακατόρθωτο, με το κεντρικό motto #dowhatyoucant να αποτελεί ουσιαστικά έναν ύμνο στην διαρκή θέληση της ανθρώπινης ύπαρξης να προχωρήσει προς τα εμπρός.

H Samsung δημιουργεί το μέλλον για εμάς και μια γεύση από αυτά που έρχονται μπορείτε να δείτε στο video που ακολουθεί…