Το Netflix δίνει νέα πνοή στο εμβληματικό «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι», μεταφέροντας τη διαχρονική ιστορία στη μικρή οθόνη με μια σύγχρονη ματιά. Η νέα σειρά βασίζεται στα αγαπημένα βιβλία της Λόρας Ίνγκαλς-Ουάιλντερ και έρχεται να συστήσει την κλασική ιστορία σε μια νέα γενιά θεατών.

Στο τιμόνι της παραγωγής θα βρίσκεται η Rebecca Sonnenshine («The Boys», «Vampire Diaries», «Archive 81»), που αναλαμβάνει ρόλο showrunner και εκτελεστικής παραγωγού. Μαζί της, η Joy Gorman Wettels (Joy Coalition), ο Trip Friendly, η Dana Fox και η Susanna Fogel. Η σειρά θα παραχθεί από τα CBS Studios και τα Anonymous Content Studios, με τον Friendly να συνεχίζει την κληρονομιά του πατέρα του, Ed Friendly, ο οποίος υπήρξε παραγωγός της πρωτότυπης σειράς.

