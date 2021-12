Μπορεί φέτος η γούνα να έχει την τιμητική της και να τη βλέπουμε σε διάφορα χρώματα και μήκη. Όμως δεν είναι φυσική. Τα τελευταία χρόνια, υπό την πίεση φιλοζωικών οργανώσεων και την απόφαση της βιομηχανίας της μόδας να πραγματοποιήσει “στροφή” στη βιωσιμότητα, πραγματοποιήθηκαν αρκετές αλλαγές. Οι περισσότεροι μεγάλοι οίκοι γύρισαν την πλάτη στη φυσική γούνα και βρήκαν αρκετές εναλλακτικές, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω το περιβάλλον και τα ζώα.

Ο όμιλος Armani προχώρησε όμως ένα βήμα παρά πέρα. Αφού απαγόρευσε τη γούνα των ζώων το 2016 και υπέγραψε το 2019 το ‘Fashion Pact’ μαζί με άλλους σημαντικούς παράγοντες της βιομηχανίας της μόδας με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τώρα ανακοίνωσε ότι δεν θα χρησιμοποιεί πλέον μαλλί ανκορά.

The Armani Group announces its commitment to no longer use angora wool across all lines from the Fall Winter 2022/2023 season onwards, adding it to the list of excluded materials within its fur-free policy.

