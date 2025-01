To Novacinema 4 συνεχίζει να πρωταγωνιστεί με εξαιρετικές νέες σειρές και νέους κύκλους!

M ε τις σειρά « Sambre » του Οσκαρικού σκηνοθέτη Jean -Xavier de Lestrade και των νέων κύκλων « Billy the Kid season 2», «Μagpie Μurders : Μoonflower Μurders », «Accused season 2», «Based on a true story season 2 »

« » του Οσκαρικού σκηνοθέτη και των νέων κύκλων « » Στα EON Box Sets θα είναι διαθέσιμες οι σειρές « The Young Pope», «The New Pope», «Sambre» και «Billy the Kid season 1&2 ».

θα είναι διαθέσιμες οι σειρές « ». Συνεχίζουν να προβάλλονται οι σειρές «Mr.Loverman», «The Brigade», «NCIS season 22»

Συναρπαστικές σειρές καθηλώνουν τον Ιανουάριο στο πρόγραμμα των καναλιών Novacinema και των EON Box Sets! Από την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου στις 22:00 ξεκινάει ο 2ος κύκλος της σειράς «Billy the Kid», για να ακολουθήσει στις 13/1 στις 22:00 ο νέος κύκλος «Μagpie Μurders: Μoonflower Μurders​» στο πλαίσιο της ζώνης House of Europe. Στις 22/1 είναι η σειρά του 2ου κύκλου «Accused» να κάνει πρεμιέρα, ενώ ήδη προβάλλονται στα Novacinema4 η νέα σειρά «Sambre» του Οσκαρικού σκηνοθέτη Jean–Xavier de Lestrade (κάθε Σάββατο στις 22:00), καθώς και ο 2ος κύκλος της σειράς «Based on a true story» (κάθε Παρασκευή στις 22:00).

Πρεμιέρα κάνει την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου στις 22:00 στο Novacinema4 η σειρά περιπέτεια δράσης «Billy the Kid season 2» με τους Tom Blyth, Daniel Webber, Eileen O’Higgins. Η επική ρομαντική περιπέτεια, εμπνευσμένη από τη ζωή του διαβόητου παράνομου της Αμερικής, συνεχίζεται, καθώς ο Μπίλι και οι σύμμαχοί του αντιμετωπίζουν τον παλιό φίλο του, τον Τζέσι Έβανς, και τη διεφθαρμένη Συμμορία Σάντα Φε.

Η αστυνομική σειρά μυστηρίου «Μagpie Μurders: Μoonflower Μurders» έρχεται στις οθόνες των συνδρομητών από τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου στις 22:00 με τους Lesley Manville, Tim McMullan, Daniel Mays. Η εκδότρια Σούζαν Ράιλαντ παραλαμβάνει το χειρόγραφο του τελευταίου μυθιστορήματος του συγγραφέα Άλαν Κόνγουει, χωρίς να γνωρίζει πόσο θα αλλάξει η ζωή της…

Την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου στις 22:00 είναι η σειρά του 2ου κύκλου της αστυνομικής σειράς «Accused» να κάνει πρεμιέρα με τους Michael Chiklis, Margo Martindale, Abigail Breslin στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Μια συλλογή από έντονες, επίκαιρες και ανθρώπινες ιστορίες εγκλήματος και τιμωρίας. Από την οπτική του κατηγορούμενου μέσω αναδρομών, κάθε επεισόδιο είναι ένα γρήγορο, προκλητικό θρίλερ που εξερευνά εγκλήματα σε διαφορετικές πόλεις.

Κάθε Παρασκευή στις 22:00 προβάλλεται (από 3/1) η αστυνομική κωμική σειρά «Based on a True Story season 2» με τους Chris Messina, Tom Bateman, Kaley Cuoco. Ο 2ος κύκλος βρίσκει την Έιβα και τον Νέιθαν τρεις μήνες μέσα στη γονεϊκότητα. Επικεντρωμένη στην οικογένειά της, η Έιβα αντιστέκεται στην εμμονή της με τα εγκλήματα, ενώ ο Νέιθαν κάνει προπονήσεις. Όμως, μια νέα σειρά δολοφονιών την τραβά πίσω.

Kάθε Σάββατο (22:00) οι συνδρομητές απολαμβάνουν (από 4/1) την αστυνομική δραματική σειρά «Sambre» του Οσκαρικού σκηνοθέτη Jean–Xavier de Lestrade με τους Alix Poisson, Jonathan Turnbull, Julien Frison. Τέλη της δεκαετίας του ’80 στη Βόρεια Γαλλία, γυναίκες δέχονται επίθεση στον ίδιο δρόμο δίπλα στον ποταμό Σαμπρ. Θα χρειαστούν 30 χρόνια για να συλληφθεί ένας άνδρας, ο οποίος ευθύνεται για τουλάχιστον 54 περιπτώσεις βιασμών και επιθέσεων.

Παράλληλα, συνεχίζονται να προβάλλονται οι σειρές, «Mr.Loverman» (κάθε Τρίτη στις 22:00), «The Brigade» (κάθε Τετάρτη στις 22:00 μέχρι 15/1), «NCIS season 22» (κάθε Πέμπτη στις 21:00). Πλούσιο μενού όμως έχουμε και στα EON Box Sets με τις σειρές «The Young Pope», «The New Pope», «Sambre» και «Billy the Kid season 1 & 2». ​

Απόλαυσε τις νέες σειρές και τους νέους κύκλους στο Novacinema4 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.