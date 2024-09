Nova: Ο μοναδικός Τζέισον Μπορν σε ένα καταιγιστικό αφιέρωμα «Bourne to be wild» τις Πέμπτες του Σεπτεμβρίου στο Novacinema2!

Ο μοναδικός Τζέισον Μπορν, πρωταγωνιστής μιας από τις πιο επιτυχημένες σειρές ταινιών δράσης και κατασκοπίας όλων των εποχών, έρχεται στα τον Σεπτέμβριο στο Novacinema2! Βασισμένο στα βιβλία Μπορν του Ρόμπερτ Λαντλαμ, το franchise των ταινιών «Μπορν» με τον Matt Damon αλλά και τον Jeremy Renner στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται στις οθόνες σας κάθε Πέμπτη του Σεπτεμβρίου στις 22:00 το αφιέρωμα «Boune to be wild», με ένα εξαιρετικό καστ που προσφέρει καταιγιστική δράση, αδρεναλίνη και ένταση.

Συντονιστείτε κάθε Πέμπτη του Σεπτεμβρίου στις 22:00 και την Πέμπτη 26/9 με 2 ταινίες back to back και απολαύστε όλες τις διάσημες ταινίες της σειράς που ανέδειξε τον Ματ Ντέιμον σε σούπερ σταρ δράσης: «The Bourne Identity (2002, διάρκειας 114’), «The Bourne Supremacy (2004, 104’)», «The Bourne Ultimatum (2007, διάρκειας 111’)», «The Bourne Legacy (2012, διάρκειας 130’)» και «Jason Bourne (2016, διάρκειας 119’)».

Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 22:00 Χωρίς Ταυτότητα (The Bourne Identity) με τους Matt Damon, Clive Owen, Brian Cox, Chris Cooper σε σκηνοθεσία του Doug Liman. Έπειτα από μια αποτυχημένη επιχείρηση που του ανέθεσαν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, ο Τζέισον χάνει τη μνήμη του. Προσπαθώντας να την ξαναβρεί, γίνεται ο ίδιος στόχος επικίνδυνων δολοφόνων.

Έπειτα από μια αποτυχημένη επιχείρηση που του ανέθεσαν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, ο Τζέισον χάνει τη μνήμη του. Προσπαθώντας να την ξαναβρεί, γίνεται ο ίδιος στόχος επικίνδυνων δολοφόνων. Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου, 22:00 Στη Σκιά των Κατασκόπων ( The Bourne Supremacy ) με τους Matt Damon, Brian Cox, Julia Stiles σε σκηνοθεσία του Paul Greengrass. Παγιδευμένος για μια δολοφονία που δεν διέπραξε, ο Τζέισον αναγκάζεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση και να επιστρατεύσει την εμπειρία του για να αποδείξει την αθωότητά του και να επιβιώσει.

Παγιδευμένος για μια δολοφονία που δεν διέπραξε, ο Τζέισον αναγκάζεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση και να επιστρατεύσει την εμπειρία του για να αποδείξει την αθωότητά του και να επιβιώσει. Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου, 22:00 Το Τελεσίγραφο του Μπορν ( The Bourne Ultimatum ) με τους Matt Damon, Daniel Bruhl, Julia Stiles σε σκηνοθεσία του Paul Greengrass. Χωρίς μνήμη, ο Τζέισον Μπορν αναζητά την αληθινή του ταυτότητα και βρίσκεται στο στόχαστρο μιας νέας γενιάς δολοφόνων.

Χωρίς μνήμη, ο Τζέισον Μπορν αναζητά την αληθινή του ταυτότητα και βρίσκεται στο στόχαστρο μιας νέας γενιάς δολοφόνων. Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου, 22:00 Κληρονομιά του Μπορν ( The Bourne Legacy ) με τους Jeremy Renner, Edward Norton, Rachel Weisz, Scott Glenn σε σκηνοθεσία του Tony Gilroy. Ένα ακόμη μυστικό πρόγραμμα της CIA αποφασίζεται να καταργηθεί και μαζί του ‘καταργούνται’ και οι εκπαιδευόμενοι πράκτορες. Μόνος επιζών, ένας εκτελεστής που αρνείται να δεχτεί τη μοίρα του.

Ένα ακόμη μυστικό πρόγραμμα της CIA αποφασίζεται να καταργηθεί και μαζί του ‘καταργούνται’ και οι εκπαιδευόμενοι πράκτορες. Μόνος επιζών, ένας εκτελεστής που αρνείται να δεχτεί τη μοίρα του. 00:20 Τζέισον Μπορν (Jason Bourne) με τους Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander, Vincent Cassel σε σκηνοθεσία του. Paul Greengrass. Ένας πρώην πράκτορας της CIA επανεμφανίζεται για να ανακαλύψει αλήθειες για το παρελθόν του. Καθώς, όμως, βυθίζεται σε έναν ιστό.

Απόλαυσε το αφιέρωμα στο Novacinema2 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV.