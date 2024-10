Novacinema: Καταιγιστικός Νοέμβριος με «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes» & «Sleeping Dogs», το επικό αφιέρωμα των 4 ταινιών «The Hunger Games» και τη σειρά «The Brigade»!

Jane Fonda Sundays το Νοέμβριο με μια ταινία κάθε Κυριακή στις 17:00 στο Novacinema 2 με πρωταγωνίστρια τη μοναδική Τζέιν Φόντα

Στο Novalif ε πρωταγωνιστούν για 19 η σεζόν το Νο1 glamorous show της Αμερικής, το America ’ s Got Talent καθώς και το show του Jimmy Fallon και η ζώνη «Ιστορίες Γυναικών»

Πλούσιο μενού στα EON Box sets με τις σειρές ««This England», «Face to Face», «The Brigade»

Ο Νοέμβριος υπόσχεται μοναδικές, καθηλωτικές και καταιγιστικές στιγμές στα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και το Novalifε, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας! Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν στη Nova μεγάλες πρεμιέρες στη ζώνη Sunday Premiere, όπως το blockbuster «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes» (10/11) με τους Viola Davis, Peter Dinklage και το θρίλερ «Sleeping Dogs» (24/11) με τον Russell Crowe. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 ένα μοναδικό αφιέρωμα στη σειρά ταινιών «The Hunger Games» με την Jennifer Lawrence, αλλά και τη νέα σειρά «The Brigade».

Η ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1 θα καθηλώσει τις Κυριακές του Νοεμβρίου στις 22:00 και με την κωμωδία «The Estate» (3/11) και τους Toni Collette, Anna Faris, David Duchovny, Ron Livingston σε σκηνοθεσία Dean Craig αλλά και την ρομαντική ταινία «Fallen Leaves» (17/11) με τους Alma Poysti, Jussi Vatanen, Martti Suosalo σε σκηνοθεσία του Aki Kaurismaki.

Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, ενώ και οι υπόλοιπες ανανεωμένες ζώνες «Bloody Cinema» (κάθε Παρασκευή στις 23:00), «Family Cinema» (κάθε Σάββατο στις 22:10), «World Cinema» (κάθε Τετάρτη στις 22:00), θα προβάλλουν ταινίες που καθηλώνουν.

Την ίδια στιγμή η ζώνη «Classic Cinema» κάθε Κυριακή του Νοεμβρίου στις 17:00 θα έχει αφιέρωμα στην μοναδική κα βραβευμένη με Oscar, Jane Fonda, με τα φιλμ «Walk On the Wild Side​» (3/11), «Cat Ballou» (10/11), «The Chase» (17/11) και «Agnes of God​» (24/11).

Για τους λάτρεις των σειρών έρχεται στο Novacinema4 οι νέες σειρές «The Brigade» (από το Studiocanal από τις 27/11 στις 22:00) και «High Country» (από 8/11, 22:00), καθώς και ο νέος κύκλος της σειράς «NCIS» με την 22η σεζόν (από 14/11, 21:00) ενώ συνεχίζονται να προβάλλονται οι σειρές, «Conviction» (κάθε Δευτέρα στις 22:00 μέχρι 4/11), «Law & Order season 23» (κάθε Τρίτη στις 22:00), «Alert: Missing Persons Unit season 2» (κάθε Τετάρτη στις 22:00, μέχρι 20/11), «Alex Rider season 3» (κάθε Πέμπτη στις 22:00, μέχρι 7/11), «Mary & George» (κάθε Παρασκευή στις 23:00, μέχρι 1/11) και «1985» (κάθε Σάββατο στις 22:00).

Ο Νοέμβριος φέρνει στις οθόνες των συνδρομητών ένα επικό αφιέρωμα με τη σειρά των 4 ταινιών «The Hunger Games» κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema2. Έτσι θα απολαύσουν τις ταινίες «The Hunger Games 2: Catching Fire» (7/11), «The Hunger Games: Mockingjay Part 1» (14/11), «The Hunger Games: Mockingjay Part 2» (21/11) με πρωταγωνίστρια την Jennifer Lawrence και το prequel «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes» (28/11).

Στο Novalifε και στη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» κάθε Τρίτη (21:00) κάνουν πρεμιέρα τα ντοκιμαντέρ «A Conversation with Romy» (5/11) και «Knowing the Score» (12/11), ενώ θα προβληθούν τα ντοκιμαντέρ «Fugitive: The Mystery of the Crypto Queen» (19/11) και «Every Body​» (26/11). Κάθε βράδυ στις 21:00 προβάλλεται μία ταινία ενώ στη συνέχεια ακολουθεί το show του Jimmy Fallon ενώ πρεμιέρα κάνουν οι σειρές «Ten Pound Poms» (από 5/11), «Belgravia: The Next Chapter» (από 26/11). Το America’s Got Talent season 19, το Νο1 glamorous show της Aμερικής που προβάλλεται κάθε Σαββατοκύριακο στις 21:30.

Πλούσιο μενού και στα EON Box sets με τις σειρές «This England», «Face to Face», «The Brigade»

Απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα του Νοεμβρίου στα Novacinema και στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV που τους ταιριάζει.