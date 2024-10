Η επιτυχημένη κυκλοφορία του πρώτου single “Architect”, που παρουσιάστηκε στη συναυλία του Ιουλίου 2024, στο φεστιβάλ «Jazz in Athens» υπό την αιγίδα του «Mara Karetsos Center of Culture and Science Greece», ήταν μόνο η αρχή για τον Δημήτρη Φέσσα.

O Δημήτρης Φέσσας συνεχίζει την δημιουργική του πορεία με το δεύτερο κατά σειρά single του με τίτλο “City Lights”.

Το “City Lights” είναι εμπνευσμένο από τις εμπειρίες του Δημήτρη κατά τη διάρκεια της διαμονής του στην Αμερική, όπου έζησε για δύο χρόνια.

Συχνές επισκέψεις του στη Νέα Υόρκη του άφησαν ανεξίτηλες εντυπώσεις, οι οποίες αποκτούν ζωή μέσα από το νέο του αυτό τραγούδι. Με γλαφυρό τρόπο, περιγράφει την πολύπλευρη φύση μίας μητρόπολης – την ταχύτατη εξέλιξή της – αλλά και όλα εκείνα τα στοιχεία που ανεπαίσθητα παραμένουν αναλλοίωτα στον χρόνο, ενώ η μουσική του κομματιού είναι σε pop μονοπάτια.

Μέσα από τη ματιά ενός αποστασιοποιημένου παρατηρητή, το “City Lights” εξερευνά τους τρόπους σκέψης των ανθρώπων που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα της εποχής μας. Ο Δημήτρης αποτυπώνει τους θετικούς και αρνητικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη ζωή σε μια σύγχρονη πόλη, φέρνοντας στην επιφάνεια συναισθήματα και σκέψεις που συναντάμε σε διάφορες στιγμές της καθημερινότητάς μας.

Το νέο single “City Lights” είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και υπόσχεται να συνεχίσει την ανοδική πορεία του Δημήτρη Φέσσα στη μουσική βιομηχανία.

Για περισσότερες πληροφορίες: Email: [email protected]

Website: https://dimitrisfessas.com/

Ακολουθήστε τον Δημήτρη Φέσσα στα κοινωνικά δίκτυα: Instagram: https://www.instagram.com/dimitris.fessas/

Facebook: https://www.facebook.com/fessasdimitris

Aκούστε το τραγούδι εδώ:

https://www.youtube.com/watch?v=g80RcLn5gKo