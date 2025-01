Με ένα καινούργιο κεφάλαιο στον φανταστικό κόσμο της RONJA, με το αποστομωτικό ALIEN: ROMULUS αποκλειστικά στο Disney+, το HARRY POTTER 20TH ANNIVERSARY: RETURN TO HOGWARTS για μια τελευταία θέαση και ένα μοναδικό αφιέρωμα με σειρές και ταινίες που (δεν) βγάζουν νόημα και με τίτλο THE WEIRDOS, ο Ιανουάριος θα γίνει ο πιο αξέχαστος μήνας αποκλειστικά στο Vodafone TV.

Δες τώρα τον δεύτερο κύκλο του «RONJA»

Ανάμεσα στην πατρική φιγούρα και στο ερωτικό κάλεσμα, η Ronja αυτή τη φορά προσπαθεί να βρει το σωστό μονοπάτι στην καινούργια της ζωή. Και πιστέψτε, τίποτα δεν θα είναι το ίδιο με τον πρώτο κύκλο. Ακόμα πιο καταιγιστικοί ρυθμοί, πιο παραμυθένια πλοκή και μια ηρωίδα έτοιμη να ανακαλύψει τον πραγματικό της εαυτό, τα καινούργια επεισόδια του RONJA από την Viaplay, που είναι διαθέσιμα τώρα αποκλειστικά στο Vodafone TV είναι το καλύτερο δώρο για τη νέα χρονιά!

ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ DISNEY+

«ALIEN: ROMULUS»

Διαθέσιμο τώρα

Ο σκηνοθέτης Fede Alvarez, με αυτή τη συγκλονιστική ταινία, γυρίζει τo εξαιρετικά επιτυχημένο franchise Alien πίσω στις εμβληματικές ρίζες του. Στο νέο, τρομακτικό θρίλερ, επιστημονικής φαντασίας, «Alien: Romulus», μια ομάδα νεαρών αποικιστών, καθώς ψάχνει στα βάθη ενός εγκαταλειμμένου διαστημικού σταθμού, έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με την πιο ανελέητη και θανατηφόρα μορφή ζωής στο σύμπαν.

«PARADISE»

Διαθέσιμο από 28/1

Η σειρά «Paradise» διαδραματίζεται σε μια ήσυχη κοινότητα όπου κατοικούν μερικές από τις πιο επιφανείς προσωπικότητες του κόσμου. Όμως, αυτή η γαλήνη διαταράσσεται όταν γίνεται ένας συγκλονιστικός φόνος και μια κρίσιμη έρευνα ξεκινά.

«ΑΝΑΤΡΙΧΙΛΕΣ: Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ»

Διαθέσιμο τώρα

Όταν τα δίδυμα αδέρφια Ντέβιν και Σίσι πάνε να περάσουν το καλοκαίρι στο Γκρέιβσεντ του Μπρούκλιν μαζί με τον χωρισμένο τους μπαμπά, τον επιστήμονα Άντονι Μπρούερ, πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους με νέους φίλους για να σώσουν τη γειτονιά από μια ξεχασμένη απειλή.

THE WEIRDOS

Ένα μοναδικό αφιέρωμα που θα σας πάρει τα μυαλά

Μερικές φορές οι ερωτήσεις είναι πιο δύσκολες από τις απαντήσεις και αυτό το αφιέρωμα είναι η τρανή απόδειξη πως η μυθοπλασία μπορεί να σου τρελάνει το μυαλό. Σειρές και ταινίες που φτάνουν τα όρια και αγγίζουν διαφορετικά σύμπαντα, εκεί όπου η λογική μπερδεύεται πολύ επικίνδυνα με την φαντασία και όλα μοιάζουν ανάποδα. Είστε έτοιμοι για το πιο ελκυστικά μπερδεμένο αφιέρωμα που είδατε ποτέ; Το VODAFONE TV συγκέντρωσε τους πιο ”ριψοκίνδυνους” γρίφους.

τίτλοι αφιερώματος: THE LEFTOVERS, WESTWORLD, FANTASMAS, THE NEVERS, LOVECRAFT COUNTRY, CARNIVALE, THE BABY, THE BOX, MOSAIC, ΚΙΝΕΤΤΑ, INCEPTION, REBUS, THE TIME TRAVELLER’S WIFE, HOME INVASION, INTERSTELLAR, THE SHINING και τα: LOST, THE X- FILES, THE PHONECALL, LIGHT SHOP, GOOSEBUMPS, NIGHTBITCH στο Disney+

(Διαθέσιμο στο Vodafone TV από τις 20/1)

Η πρώτη ελληνική συμπαραγωγή του Vodafone TV είναι γεγονός Το «Arcadia», η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Γιώργου Ζώη, που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 74ο Φεστιβάλ Βερολίνου και κέρδισε το βραβείο της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών στο πρόσφατο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το βραβείο σκηνοθεσίας στο φεστιβάλ του Σαράγεβο και το βραβείο ερμηνείας για τον Βαγγέλη Μουρίκη στο φεστιβάλ του Χονγκ-Κονγκ είναι η ιστορία ενός ζευγαριού που μετά από ένα δυστύχημα, η ζωή τους αλλάζει.

Με πρωταγωνιστές την Αγγελική Παπούλια και τον Βαγγέλη Μουρίκη, σενάριο του Γιώργου Ζώη και της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη και παραγωγή της Foss Productions και της Homemade, το «Arcadia» κυκλοφορεί στις ελληνικές αίθουσες στις 23 Ιανουαρίου από την Tanweer και θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στο Vodafone TV!

VIDEO CLUB: ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

«ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ ΙΙ»

Διαθέσιμο για ενοικίαση από 27/1

Ο Λεύκιος θέλοντας να πάρει τη σκυτάλη από τον θείο του, Μάξιμο μπαίνει στην αρένα του Κολοσαίου για να πολεμήσει για την απελευθέρωση της τυραννίας στη Ρώμη. Πολ Μέσκαλ και Ντένζελ Ουάσινγκτον στο δεύτερο μέρος του ΜΟΝΟΜΑΧΟΥ ΙΙ του Ρίντλει Σκοτ, εικοσιπέντε χρόνια μετά την απόλυτη επιτυχία της πρώτης ταινίας. ​

«HERETIC»

Διαθέσιμο για ενοικίαση από 28/12

Είστε έτοιμοι για την πιο καθηλωτικά τρομακτική ερμηνεία του Χιου Γκραντ; Παίζοντας έναν μορμόνο που θα δεχτεί την επίσκεψη δυο νεαρών κοριτσιών που θέλουν να του μιλήσουν για την…πίστη, το HERETIC παίρνει την πιο ανορθόδοξη τροπή που φανταζόσασταν. ​

«CUCKOO»

Διαθέσιμο τώρα για ενοικίαση

Εγκαταλείποντας την Αμερική για την επαρχιακή Γερμανία, η 17χρονη Γκρέτσεν μετακομίζει στην Ευρώπη για να ζήσει με τον πατέρα της, μονάχα για να συνειδητοποιήσει ένα τρομακτικό μυστικό για την οικογένειά της. Το CUCKOO με την Χάντερ Σάφερ που προβλήθηκε στο περσινό φεστιβάλ του Βερολίνου θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό.

Τώρα μπορείς να δεις ΟΛΟΚΛΗΡΟ το DUNE: PROPHECY, την πρωτότυπη σειρά MAX αποκλειστικά στο VODAFONE TV και αφηγείται μια διαφορετική καινούργια ιστορία του Αράκις, διαβάζοντας και το βιβλίο των Brian Hebert & Kevin J. Andreson «Οι Μάγισσες του Ντιούν» (Sisterhood of Dune), μια επιστροφή στο μυθικό κόσμο του Frank Herbert, που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Anubis.