Με πρωταγωνιστές τους Alex Hassell, Bella Maclean, Aidan Turner, David Tennant, Nafessa Williams, η νέα σειρά οκτώ επεισοδίων, είναι βασισμένη στο εμβληματικό μυθιστόρημα της Dame Jilly Cooper.

Όλα τα επεισόδια είναι τώρα διαθέσιμα.

Η πρωτότυπη σειρά οκτώ επεισοδίων, «Οι Ανταγωνιστές», βασισμένη στο εμβληματικό μυθιστόρημα της Dame Jilly Cooper και σε παραγωγή της Happy Prince των ITV Studios, είναι τώρα διαθέσιμη, με όλα τα επεισόδια, αποκλειστικά στο Disney+. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com.

Με φόντο το δράμα, την υπερβολή και τις σοκαριστικές περιπέτειες της κοινωνικής ελίτ στην Αγγλία τη δεκαετία του ’80, η σειρά «Οι Ανταγωνιστές» βουτάει στον σκληρό και αδίστακτο κόσμο της ανεξάρτητης τηλεόρασης το 1986. Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Jilly Cooper, η σειρά «Οι Ανταγωνιστές», ακολουθεί τον πρώην Ολυμπιονίκη κι αδιόρθωτο γυναικά, Ρούπερτ Κάμπελ-Μπλακ (Alex Hassell), στη μακροχρόνια διαμάχη του με τον διευθυντή του καναλιού Corinium, Τόνι Μπάντινγκαμ (David Tennant). Η αφοσίωση όλων δοκιμάζεται όταν οι δυο τους ξεκινούν πλειοδοτικό πόλεμο για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, με τον παρουσιαστή Ντέκλαν Ο’Χάρα (Aidan Turner) να έχει βρεθεί στη μέση. Τα σχέδια περί εξαγοράς μπαίνουν στον πάγο, εξαιτίας του ειδυλλίου που γεννιέται ανάμεσα στον γυναικά Ρούπερτ και την κόρη του Ντέκλαν, Τάγκι Ο’Χάρα (Bella Maclean), ενώ δημιουργείται ένα ερωτικό τρίγωνο με το δεξί χέρι του Τόνι, την ευφυή Αμερικανίδα παραγωγό Κάμερον Κουκ. Στον γεμάτο πισώπλατα μαχαιρώματα κόσμο της τηλεόρασης, όπου ο καθένας παλεύει για την επικράτηση, θα μπορέσει η αληθινή αγάπη να ανθίσει;

Το Disney+ διαθέτει περιεχόμενο για όλους, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέες σειρές, ταινίες blockbuster, αποκλειστικό πρωτότυπο περιεχόμενο, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας. Το Disney+ προσφέρει έναν συνεχώς αυξανόμενο κατάλογο περιεχομένου που καλύπτει τα πάντα, από ντοκιμαντέρ μέχρι βραβευμένες ταινίες και σειρές και από κωμωδίες μέχρι κλασικά κινούμενα σχέδια. Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν τα πάντα, από αγαπημένες σειρές όπως, τη νέα σειρά «Doctor Odyssey», από τον Ryan Murphy, που έρχεται την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου, τις σειρές «Desperate Housewives», «Grey’s Anatomy», «The Bear» παραγωγής FX, «Modern Family», «Tell Me Lies», «Κρυφές Ζωές Μορμόνων Γυναικών», μέχρι ταινίες όπως «Μην Πάρεις Ανάσα», «Poor Things» και «Ιστορίες Καλοσύνης» από την Searchlight Pictures.