Tα Χριστούγεννα είναι μια εποχή που αναμφίβολα σε εμπνέει και σε ωθεί να τραβάς όσο το δυνατόν περισσότερες φωτογραφίες! Τα πολύχρωμα στολίδια, τα χριστουγεννιάτικα φώτα που αργοσβήνουν νωχελικά, το γιορτινό τραπέζι, τα δώρα, τα χαρούμενα πρόσωπα που λάμπουν από ευτυχία, οι στολισμένες πλατείες και τα λαμπερά ρεβεγιόν αποτελούν στιγμές που θες να έχεις πάντα κρατημένες στη μνήμη σου και σίγουρα ένα premium φωτογραφικό smartphone, όπως το HUAWEI P60 Pro θα σε βοηθήσει να κρατήσεις για πάντα τις πιο αγαπημένες σου χριστουγεννιάτικες στιγμές, οι οποίες θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στο πέρασμα του χρόνου!

H HUAWEI είναι η εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που έχει δημιουργήσει τη δική της παράδοση στον κόσμο των φωτογραφικών smartphones, καθώς η σειρά P έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην έννοια του smartphone ως ένα εξελιγμένο εργαλείο φωτογραφικών δυνατοτήτων επαγγελματικών δυνατοτήτων. Το P60 Pro της HUAWEI είναι το high-end smartphone, το οποίο ενσωματώνει την απόλυτη «state-of-the art» φωτογραφική τεχνολογία στα κινητά τηλέφωνα. Οι experts της HUAWEI δημιούργησαν ένα premium smartphone που μέσα από το εξελιγμένο σύστημα κάμερας που διαθέτει μπορεί να κάνει κάθε στιγμή σας, φέτος τα Χριστούγεννα πραγματικά… μοναδική! Για αυτό και μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι το P60 Pro, έχει ανακηρυχθεί ως το καλύτερο φωτογραφικό smartphone της αγοράς, αποσπώντας την μεγαλύτερη βαθμολογία που έχει υπάρξει ποτέ στο DXOMark.

It’s the most cam-tastic time of the year!

Φέτος τα Χριστούγεννα, έφτασε η στιγμή να ξεδιπλώσεις το δημιουργικό σου ταλέντο στη φωτογραφία, κάνοντας focus στην πηγαία έκφραση και στα θετικά vibes που φέρνει μαζί της η πιο λαμπερή γιορτή του χρόνου! Η μοναδικότητα του P60 Pro έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να εκμεταλλευθεί ακόμη και την παραμικρή ικμάδα φωτός, χαρίζοντας περισσότερη λάμψη στο φωτογραφικό αποτέλεσμα. Με το μεταβλητό διάφραγμα f/1.4 – f/4 (18 σημείων) ακόμη και ο πιο αρχάριος user μπορεί να μεταμορφωθεί σε έναν “master” της φωτογραφίας, ενώ ο Ultra-lighting XMAGE φακός των 48MP που φέρει λειτουργία Optical Image Stabilization (OIS) φροντίζει για σούπερ σταθερές λήψεις ακόμη και όταν το υποκείμενο της φωτογραφίας κινείται τόσο γρήγορα όπως το… έλκηθρο του Αγίου Βασίλη.

Η δε ultra-wide angle κάμερα των 13MP δίνει τη δυνατότητα για να τραβήξετε τις πιο cool φωτογραφίες στις 120 μοίρες με τους αγαπημένους σας, στο χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν, ενώ κάνοντας χρήση του ειδικού tele-portrait mode μπορείτε να απαθανατίσετε τα πιο “happy” πρόσωπα! Με την σούπερ δυναμική Ultra-Lighting Telephoto Camera ακόμη και εάν βρίσκεστε μακριά από τους χριστουγεννιάτικους εορτασμούς σε μια πλατεία γεμάτη από κόσμο, μπορείτε να κάνετε zoom και να φέρετε τα XMAS vibes στην οθόνη του smartphone σας. To δε εξελιγμένο Night Mode του HUAWEI P60 Pro θα σας βοηθήσει να αιχμαλωτίσετε τα πιο εντυπωσιακά πυροτεχνήματα το βράδι της Πρωτοχρονιάς, ενώ οι έξυπνες A.I-based λειτουργίες που βασίζονται στο machine learning θα σας επιτρέψουν να τραβήξετε unique photo-shots από το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, βλέποντας τα πιο λαχταριστά εδέσματα να «ζωντανεύουν» στην οθόνη του P60 Pro, καθώς η συσκευή της HUAWEI είναι σε θέση μέσω του εξελιγμένου camera setup του να αντιλαμβάνεται το φωτογραφικό θέμα, προσαρμόζοντας το φωτογραφικό αποτέλεσμα. Και εάν θες να κρατήσεις τη στιγμή του φιλιού στον αγαπημένο σου ή στην αγαπημένη σου κάτω από το γκι ή όταν θα έχει μπει το νέο έτος όπως προτάσσει η «παράδοση», δεν έχεις παρά να χρησιμοποιήσεις την σούπερ selfie camera (με ανάλυση στα 13MP) για το πιο λαμπερό “picture-perfect” φωτογραφικό αποτέλεσμα.

All you want for Christmas is a… P60 Pro!

Με ασύγκριτο performance, πανίσχυρες κάμερες, επική αυτονομία και την ποιότητα κατασκευής που χαρακτηρίζει όλες τις ναυαρχίδες της HUAWEI, φέτος νομίζουμε ότι δεν χρειάζεται να «ζοριστείτε» και πολύ για το τι πρόκειται να ζητήσετε από τον… Άγιο Βασίλη!

Το μόνο ελπίζουμε είναι να ήσασταν «καλά παιδιά» το 2023!

TIPS ΓIA ΤΙΣ ΠΙΟ FESTIVE MOBILE ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ!

1,Χρησιμοποίησε ένα τρίποδο για σταθερό αποτέλεσμα

2. Σε περίπτωση που φωτογραφίζεις χριστουγεννιάτικα φώτα, προσπάθησε να αποφύγεις τη χρήση flash

3. Ρύθμισε το ISO και το διάφραγμα σε περίπτωση που κρίνεις ότι το φωτογραφικό αποτέλεσμα βγαίνει «σκοτεινό»

4. Ανέβασε την ταχύτητα του κλείστρου (Shutter) σε περίπτωση που επιχειρείς να φωτογραφίσεις λαμπάκια που αναβοσβήνουν

5. Για ένα πιο… «παραμυθένιο» αποτέλεσμα, μην διστάσεις να πειραματιστείς με το bokeh effect!

6. Μη φοβάσαι να πειραματιστείς με διαφορετικές γωνίες λήψης και ύψη, έτσι ώστε να βρεις ποια είναι η καλύτερη θέση

7. Βασίσου στις απανωτές λήψεις του burst mode, καθώς έτσι μέσα από το σύνολο θα βρεις την καλύτερη φωτογραφία