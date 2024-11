Η πρωτότυπη ταινία της Disney, «Οι Λέξεις της Μέλοντι», βασισμένη στο best-seller μυθιστόρημα της Sharon M. Draper, είναι τώρα διαθέσιμη αποκλειστικά στο Disney+. Η ταινία έκανε πρεμιέρα νωρίτερα φέτος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com

Η Μέλοντι Μπρουκς, μια μαθήτρια της ΣΤ’ τάξης με εγκεφαλική παράλυση, είναι πνευματώδης και πανέξυπνη, αλλά επειδή δεν μιλάει και χρησιμοποιεί αμαξίδιο, οι άλλοι την αντιμετωπίζουν με οίκτο και δυσφορία. Αν και οι γονείς της την υποστηρίζουν πολύ, η Μέλοντι λαχταρά ο κόσμος γύρω της να τη δει και να την ακούσει. Μια νέα εκπαιδευτικός, αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες της Μέλοντι και την ενθαρρύνει να συμμετάσχει στη συμβατική σχολική τάξη. Παρά τις πολλές αντιξοότητες, η Μέλοντι οδηγεί την ομάδα του σχολείου της σε νίκη στον διαγωνισμό ερωτήσεων. Στην πορεία, η Μέλοντι χρησιμοποιεί τη νέα της φωνή για να δώσει θάρρος στην οικογένειά της, στη διευθύντριά της, στους συμμαθητές της, σε μια εκκεντρική γειτόνισσα, ακόμα και στο χρυσόψαρο της οικογένειας.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί η νέα ηθοποιός Phoebe-Rae Taylor στον ρόλο της Μέλοντι, μαζί με τους Rosemarie DeWitt, Luke Kirby, Michael Chernus, Courtney Taylor και Judith Light. Η Jennifer Aniston δίνει τη φωνή της στις σκέψεις της Μέλοντι.

Η ταινία «Οι Λέξεις της Μέλοντι», από την Disney Branded Television, είναι μια παραγωγή των Big Beach LLC, Participant Films, LLC και EveryWhere Studios LLC. Παραγωγοί της ταινίας είναι ο υποψήφιος για Όσκαρ® Peter Saraf μαζί με τους Robert Kessel, Dan Angel και Michael B. Clark. Η Amber Sealey (No Man of God) είναι η σκηνοθέτης της σειράς, βασιζόμενη στο σενάριο του Daniel Stiepleman (βραβευμένου με το Humanitas Prize για το (On the Basis of Sex). Εxecutive producers είναι οι Jeff Skoll, Eddie Rubin, Leah Holzer, Tom Mazza, David Calvert Jones, Brian Gott και Alex Turtletaub. Την ταινία έχουν επίσης επιμεληθεί συμβουλευτικά οι Richard Ellenson, Thomas Ellenson, Lawrence Carter-Long και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «RespectAbility», για άτομα με αναπηρία.

