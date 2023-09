Η LG Electronics (LG) προσφέρει στους χρήστες LG Smart TV σε 81 χώρες[1] την ευκαιρία να απολαύσουν τρεις μήνες δωρεάν το Apple TV+. Οι κάτοχοι μιας συμβατής LG Smart TV 4K και 8K (μοντέλα 2018 και νεότερα) μπορούν να επωφεληθούν της δωρεάν δοκιμής 3 μηνών μέσα από την εφαρμογή Apple TV από τις 31 Αυγούστου έως τις 12 Νοεμβρίου[2].

Το Apple TV+ προσφέρει premium, συναρπαστικά δράματα και κωμωδίες, ταινίες, πρωτοποριακά ντοκιμαντέρ, παιδική και οικογενειακή ψυχαγωγία, συμπεριλαμβανομένων των επιτυχημένων σειρών “Silo”, “Hijack”, “Foundation”, του βραβευμένου με Emmy “Ted Lasso”, καθώς και την επερχόμενη τρίτη σεζόν του βραβευμένου με Emmy, SAG και Critics’ Choice δράματος “The Morning Show” και τη νέα περιορισμένη σειρά “Lessons in Chemistry”, με πρωταγωνίστρια και παραγωγό τη βραβευμένη με Όσκαρ Brie Larson. Οι πολυαναμενόμενες ταινίες που έρχονται σύντομα στο Apple TV+ περιλαμβάνουν το γνωστό “Killers of the Flower Moon” του Μάρτιν Σκορτσέζε, το “Napoleon”, με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ Χοακίν Φοίνιξ, από τον υποψήφιο για Όσκαρ σκηνοθέτη Ρίντλεϊ Σκοτ και σε παραγωγή του Σκοτ και του υποψήφιου για Όσκαρ Κέβιν Γουόλς, το κατασκοπευτικό θρίλερ “Argylle”, με τους Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, John Cena, Dua Lipa, Ariana DeBose και Samuel L. Jackson, και άλλους.

Η LG εργάζεται διαρκώς για να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία θέασης με μια τεράστια βιβλιοθήκη περιεχομένου, κορυφαία ποιότητα εικόνας και καθηλωτικό ήχο. Επιπλέον, όλες οι έξυπνες τηλεοράσεις LG διευκολύνουν τους χρήστες να ανακαλύπτουν και να απολαμβάνουν το ελκυστικό περιεχόμενο μέσω της έξυπνης, εύχρηστης πλατφόρμας webOS.

[1] Διατίθεται στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Χονγκ Κονγκ, Ινδονησία, Ιαπωνία, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Σρι Λάνκα, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Ινδία, Κορέα, Αυστρία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Τσεχία, Σλοβενία, Σλοβακία, Γερμανία, Ελβετία, Ισπανία, Γαλλία, Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Καναδάς, Αργεντινή, Κολομβία, Χιλή, Μεξικό, Βολιβία, Παραγουάη, Περού, Μπελίζ, Κόστα Ρίκα, Δομίνικα, Δομινικανή Δημοκρατία, Ισημερινός, Ελ Σαλβαδόρ, Γρενάδα, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Νικαράγουα, Παναμάς, Πουέρτο Ρίκο, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Βενεζουέλα, Βραζιλία, Λευκορωσία, Ουκρανία, Γκάμπια, Γκάνα, Ουγκάντα, Αίγυπτος, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Ομάν, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Λίβανος, Νότια Αφρική, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ

[2] Η προσφορά λήγει στις 11/12/2023. Η προσφορά είναι διαθέσιμη για τα μοντέλα LG 4K και 8K Smart TV 2018-2023 στην εφαρμογή Apple TV. Ισχύει μόνο για νέους συνδρομητές του Apple TV+ στην περιοχή σας, ηλικίας 13 ετών και άνω. Μία προσφορά ανά τηλεόραση και Apple ID. Το πρόγραμμα ανανεώνεται αυτόματα στην τιμή της περιοχής σας ανά μήνα μέχρι να ακυρωθεί. Απαιτείται Apple ID με τη μέθοδο πληρωμής σε αρχείο. Ισχύουν οι όροι και η Πολιτική απορρήτου της Apple– δείτε τους ισχύοντες όρους στη διεύθυνση https://www.apple.com/legal/internet–services/itunes/us/terms.html . Απαιτούνται συμβατά προϊόντα και υπηρεσίες. Δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές που παρέχουν πρόσβαση στην ίδια υπηρεσία. Το Apple TV+ είναι σήμα υπηρεσιών της Apple Inc.