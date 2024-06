O πιο πλούσιος Ιούνιος έφτασε στο Vodafone TV με τις πιο μεγάλες και εντυπωσιακές πρεμιέρες. Από τον δεύτερο πολυαναμενόμενο κύκλο του «HOUSE OF THE DRAGON» και την live συναυλία «GAGA CHROMATICA BALL» της Lady Gaga στο Λος Άντζελες για το ΗΒΟ μέχρι την πρεμιέρα της νέας πρωτότυπης σειράς του Disney+ «STAR WARS: Η ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ» και το μεγάλο CONNECT WITH PRIDE αφιέρωμα με LGBTQΙ+ βραβευμένο αποκλειστικό περιεχόμενο που φτιάχνει τον πιο πολύχρωμο Ιούνιο αποκλειστικά στο Vodafone TV.​

ΑΦΙΕΡΩΜΑ CONNECT WITH PRIDE

20 LGBTQΙ+ ΤΙΤΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΦΥΛΟ

Ένας κόσμος διαφορετικός, που όμως είναι και παραμένει ένας κόσμος ίδιος ξετυλίγεται στο καλοκαιρινό αφιέρωμα του Vodafone TV. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με 17 τίτλους ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικών σειρών, ταινιών και animation για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας έρχεται αποκλειστικά στο Vodafone TV και αυτόν τον Ιούνιο, για να υπενθυμίσει πως διαφορετικότητα σημαίνει ισότητα.

Ενδεικτικά οι τίτλοι που συμπεριλαμβάνονται στο αφιέρωμα είναι οι εξής: το υποψήφια για Όσκαρ Animated Ντοκιμαντέρ «Flee» (Φυγή) του Γιόνας Πόχερ Ραμούνσεν, τα κλασικά «Καλιαρντά» της Πάολας Ρεβενιώτη, το «Gayby Baby» της Μάγια Νιούελ, η σειρά -αλλά και η ταινία- «Looking» του Άντριου Χάιγκ, το «Who’s Gonna Love Me Now?» των Μπάρακ Χέιμαν, Τόμαρ Χέιμαρ και Αλεξάντερ Σαφίρ, το «Nelly & Nadine» του Μάγκνους Γκέτερ, η τηλεοπτική σειρά του Βασίλη Κεκάτου «Milky Way», το μικρού μήκους «Mr. Dimitris and Mrs. Dimitroula» της Τζέλης Χατζηδημητρίου, το «Nuclear Family» της Ρι Ρούσο Γιανγκ, το «Angels in America» του Μάικ Νίκολς, το ολοκαίνουργιο «Fantasmas» με την Έμα Στόουν σε ένα ρόλο-έκπληξη, οι κλασσικές σειρές του ΗΒΟ «Six Feet Under», «Euphoria» και «And Just Like That», ενώ από τον κατάλογο του Disney+ φιλοξενούνται το μικρού μήκους animated film της Pixar και του Στίβεν Κλέι Χάντερ «Εκεί Έξω» (Out), η «Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου, το ντοκιμαντέρ «Pride από Ψηλά» και το «Άγνωστοι Μεταξύ μας» του Άντριου Χάιγκ.

Η κατηγορία θα είναι live στο Vodafone TV από την Δευτέρα 10 Ιουνίου.

​ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ HBO

«HOUSE OF THE DRAGON» S2

Διαθέσιμο στις 17 Ιουνίου

Επιστροφή με εκδίκηση. O δεύτερος κύκλος της πρωτότυπης σειράς του HBO, «House of the Dragon», κάνει πρεμιέρα στις 17 Ιουνίου και αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται να ξέρετε. ​

«GAGA CHROMATICA BALL»

Διαθέσιμο τώρα

55.000 θεατές να βροντοφωνάζουν το όνομά σου δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Το «GAGA CHROMATICA BALL» ακολουθεί αυτή την μεγάλη συναυλία του 2022 στο Λος Άντζελες και παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV.

«PRETTY LITTLE LIARS: SUMMER SCHOOL»

Διαθέσιμο τώρα

Ακολουθώντας τα απροσδόκητα γεγονότα του πρώτου κύκλου του «Original Sin», στο «Pretty Little Liars: Original Sin» οι Pretty Little Liars αντιμετωπίζουν κάτι χειρότερο από τον θάνατο – το καλοκαιρινό σχολείο, που εκεί όλα είναι πιθανά.

«FANTASMAS»

Διαθέσιμο στις 8 Ιουνίου

To «FANTASMAS» είναι η νέα κωμική σειρά φαντασίας δια χειρός ΗΒΟ που ακολουθεί τον Χούλιο Τόρρες στη Νέα Υόρκη, που αναζητά ένα χρυσό σκουλαρίκι από στρείδια. Βάλτε και μια εμφάνιση έκπληξη της Έμα Στόουν και αναμείνατε την ίσως πιο απροσδόκητη σειρά της χρονιάς!

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ DISNEY+

​«STAR WARS: Η ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ»

Διαθέσιμο τώρα

Εκατό χρόνια πριν από την άνοδο της Αυτοκρατορίας, το Τάγμα των Jedi και η Γαλαξιακή Δημοκρατία ευημερούν επί αιώνες δίχως πόλεμο. Την περίοδο εκείνη, η διερεύνηση μια σειράς σοκαριστικών εγκλημάτων φέρνει έναν Jedi μάστερ αντιμέτωπο μ’ έναν πολεμιστή από το παρελθόν.

“BECOMING KARL LAGERFELD”

Διαθέσιμο τώρα

Το 1972, ο Καρλ Λάγκερφελντ είναι ένας άσημος 38χρονος σχεδιαστής έτοιμων ενδυμάτων και σχεδόν άγνωστος στο κοινό. Η συνάντησή του με τον νεαρό Ζακ ντε Μπασέ, έναν φιλόδοξο και σαγηνευτικό δανδή, αλλάζει τα πάντα. Ο Καρλ είναι επιτέλους έτοιμος να αναμετρηθεί με τον φίλο του, την ιδιοφυΐα της υψηλής ραπτικής Ιβ Σεν Λοράν, και τον επιβλητικό συνεργάτη του, Πιερ Μπερζέ. Λάμψη, εγωιστικές διαμάχες, εξωφρενικά πάρτι και καταστροφικό πάθος. Δείτε πώς ο Καρλ Λάγκερφελντ έγινε θρύλος.

“LET IT BE”

Διαθέσιμο τώρα

Διαθέσιμη για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια, η αυθεντική ταινία του 1970 του σκηνοθέτη Μάικλ Λίντσεϊ-Χογκ για τους The Beatles. Κυκλοφόρησε πρώτη φορά τον Μάιο του 1970 εν μέσω της διάλυσης του συγκροτήματος και τώρα το «Let It Be» λαμβάνει τη θέση του στην ιστορία του γκρουπ.

VIDEO CLUΒ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙΣ

«CIVIL WAR» (ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ)

Διαθέσιμο προς ενοικίαση

Ο Άλεξ Γκάρλαντ επιστρέφει μετά τον «Αφανισμό» για να αφηγηθεί την ιστορία ενός Αμερικάνικού Πολέμου που κανείς δεν ξέρει (ή δεν θυμάται) πως ξεκίνησε, αλλά όλοι είναι εναντίον όλων και οδηγούνται στην Ουάσιγκτον για να σκοτώσουν τον Πρόεδρο. Ο «Εμφύλιος Πόλεμος» είναι μια καυστική σάτιρα με την Κίρστεν Ντανστ τυλιγμένη με την πιο αποστομωτική φωτογραφία. ​​​

«GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE»

Διαθέσιμο προς ενοικίαση

Περιμένατε ποτέ τέτοια σύγκρουση; Ή μάλλον όχι ακριβώς, γιατί Γκοτζίλα και Κονγκ ενδέχεται και να συνασπιστούν εναντίον κοινής απειλής, σε μια απολαυστικά θεαματική monster movie που βλέπεται και ακούγεται μονάχα δυνατά.

«STOP MAKING SENSE»

Διαθέσιμο προς ενοικίαση

Τον Δεκέμβριο του 1983, οι Talking Heads έδωσαν 4 συναυλίες στο Χόλιγουντ για την προώθηση του άλμπουμ τους «Speaking in Tongues». Eκεί ήταν κι ο Τζόναθαν Ντέμι με το συνεργείο του και το αποτέλεσμα είναι το «Stop Making Sense», η καλύτερη συναυλιακή ταινία όλων των εποχών, και μια δοκιμή θα σας πείσει!