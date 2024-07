Οι συναρπαστικές σειρές «Chicago Fire» και «Chicago Med» επέστρεψαν με νέα επεισόδια, αποκλειστικά στο FX Life. Τα νέα επεισόδια του 12ου κύκλου «Chicago Fire» προβάλλονται κάθε Δευτέρα στις 21.00 και τα νέα επεισόδια του 9ου κύκλου «Chicago Med», κάθε Τρίτη στις 21.00, στο FX Life. Το FX Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV.

Δείτε το τρέιλερ του «Chicago Fire» εδώ

Δείτε το τρέιλερ του «Chicago Med» εδώ

H αγαπημένη σειρά «Chicago Fire», επιστρέφει με νέες συγκλονιστικές ιστορίες, με τους ηρωικούς πυροσβέστες και διασώστες του Σταθμού 51, να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να προστατέψουν τους πολίτες του Σικάγο. Στο νέο επεισόδιο του 12ου κύκλου «Chicago Fire» με τίτλο «Red Flag», η Violet έρχεται σε αντιπαράθεση με τον νέο της συνεργάτη. Στο μεταξύ, ο Severide ανακαλύπτει κρυμμένα χρήματα κατά τη διάρκεια μίας κλήσης και έρχεται αντιμέτωπος με την αστυνομία που εμπλέκεται στην υπόθεση. Επιπλέον, ο Mouch παίρνει κλήση για παράνομη στάθμευση.

Στο υπερσύγχρονο νοσοκομείο του Σικάγο, οι γενναίοι γιατροί συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τις πιο δύσκολες ιατρικές υποθέσεις, ενώ παράλληλα προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπία στην προσωπική τους ζωή. Στο νέο επεισόδιο του 9ου κύκλου του «Chicago Med», με τίτλο «Step on a Crack and Break Your Mother’s Back», το οποίο σηματοδοτεί την επιστροφή της σειράς, η Sharon Goodwin (S. Epatha Merkerson) παρεμβαίνει για να επιλύσει μία διένεξη ανάμεσα στον Δρ. Crockett Marcel (Dominic Rains) και τον επικεφαλής του Ογκολογικού.

«CHICAGO FIRE»: ΝΕΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 21.00 ΣΤΟ FX LIFE

«CHICAGO MED »: ΝΕΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΣΤΙΣ 21.00 ΣΤΟ FX LIFE