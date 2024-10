Η πολυαναμενόμενη τηλεοπτική μεταφορά του αγαπημένου μαγικού κόσμου του “Χάρι Πότερ” από την Warner Bros. Discovery βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, με στόχο να εξερευνήσει ακόμη περισσότερο τις πτυχές των βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Σύμφωνα με την πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της Warner Bros. TV Group, Τσάννινγκ Ντάνγκεϊ, το πρότζεκτ «πηγαίνει αρκετά καλά» και «το συγγραφικό επιτελείο βρίσκεται ήδη στη θέση του». Το κάστινγκ είναι επίσης ανοιχτό σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία, με τα γυρίσματα να έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο έτος.

WBTV Boss Says New ‘Harry Potter’ TV Series Will Be “More In-Depth” Than The Films https://t.co/jNugeYbROv pic.twitter.com/bOXYwLRSWd

— The Playlist (@ThePlaylistNews) October 21, 2024