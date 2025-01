Με αποκλειστικό, πρωτότυπο περιεχόμενο, χιλιάδες τίτλους Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας, το Disney+ προσφέρει στους fans περισσότερα από όσα φαντάζονται, όλα σε ένα σημείο.

Είτε σχεδιάζετε cozy βραδιές, είτε σαββατοκύριακα με μαραθωνίους σειρών και ταινιών, τον Φεβρουάριο θα βρείτε στο Disney+ κάτι για όλους. Η νέα πρωτότυπη σειρά ΧΙΛΙΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ, εμπνευσμένη από τα αληθινά γεγονότα στο βάναυσο East End του Λονδίνου τη δεκαετία του 1880, έρχεται 21 Φεβρουαρίου, ενώ το THE KARDASHIANS επιστρέφει με τον έκτο κύκλο στις 6 Φεβρουαρίου. Love is in the air και στο Disney+ θα βρείτε σειρές και ταινίες γεμάτες αγάπη και πάθος για να γιορτάσετε την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, όπως ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ, TELL ME LIES, PRETTY WOMAN, ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ της Searchlight Pictures και πολλά άλλα.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 9,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις και την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή.

Η διαθεσιμότητα ταινιών και τηλεοπτικών σειρών μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα και υπόκειται σε αλλαγές. Όλες οι πληροφορίες ήταν ορθές τη στιγμή της διανομής.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο [email protected]

ΧΙΛΙΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΕΙΡΑ

21 Φεβρουαρίου

Όλα τα επεισόδια διαθέσιμα

Μια δημιουργία του Steven Knight, η νέα σειρά «Χίλια Χτυπηματα», είναι εμπνευσμένη από τις πραγματικές ιστορίες μιας ομάδας χαρακτήρων που μάχονται για την επιβίωσή τους στο βίαιο Ανατολικό Λονδίνο τη δεκαετία του 1880. Ο Εζεκάια Μόσκοου και ο Άλεκ Μονρό, κολλητοί φίλοι από την Τζαμάικα, βρίσκονται μπλεγμένοι στον εγκληματικό υπόκοσμο της πυγμαχίας με γυμνές γροθιές στο Λονδίνο. Καθώς ο Εζεκάια γίνεται γνωστός μέσα από την τέχνη της πυγμαχίας, τραβά το ενδιαφέρον της περιβόητης Βασίλισσας των Σαράντα Ελεφάντων, της Μαίρη Καρ, που εκμεταλλεύεται τα ταλέντα του για τα εγκληματικά της σχέδια. Στο μεταξύ, ο απειλητικός και αυτοαποκαλούμενος «αυτοκράτορας της πυγμαχίας του Ανατολικού Λονδίνου», ο Σούγκαρ Γκούντσον, είναι αποφασισμένος να καταστρέψει τον Εζεκάια. Η φιλοδοξία του Εζεκάια να παλέψει στο Δυτικό Λονδίνο απειλεί ό,τι έχει φτιάξει ο Σούγκαρ. Ακολουθεί μια πάλη μεταξύ του παλαιού και του νέου κόσμου.

Δείτε το επίσημο τρέιλερ εδώ

THE KARDASHIANS K6

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΕΙΡΑ

6 Φεβρουαρίου

Νέο επεισόδιο κάθε εβδομάδα

Ακριβώς όταν πιστεύεις ότι η ζωή δεν μπορεί να γίνει πιο γρήγορη, στην οικογένεια Kardashian-Jenner τερματίζουν το κοντέρ. Από τη μεγάλη οθόνη μέχρι την ευτυχία του μωρού, η οικογένεια συνεχίζει να αψηφά τις προσδοκίες σε όλες τις προσπάθειές της. Οι κάμερες είναι παντού καθώς η Kourtney, η Kim, η Khloé, η Kendall και η Kylie προσπαθούν να ισορροπήσουν την δυναμική μεταξύ τους, όλα υπό το άγρυπνο βλέμμα της Kris.

Δείτε το επίσημο τρέιλερ εδώ

ΣΤΗ ΝIΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ HΤΤΑ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ PIXAR ANIMATION STUDIOS

19 Φεβρουαρίου

2 νέα επεισόδια κάθε εβδομάδα

Η πρωτότυπη σειρά της Pixar δείχνει τις αλληλένδετες ζωές οκτώ διαφορετικών χαρακτήρων που προετοιμάζονται για τον μεγάλο αγώνα του πρωταθλήματος σόφτμπολ. Η σειρά αποκαλύπτει τα συναισθήματα κάθε χαρακτήρα, τα ανασφαλή παιδιά, τους υπερπροστατευτικούς γονείς ακόμα κι έναν ερωτοχτυπημένο διαιτητή μέσα από μια απίστευτα αστεία, πολύ συγκινητική και μοναδική ματιά.

Δείτε το επίσημο τρέιλερ εδώ

ABBOTT ELEMENTARY Κ4

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΕΙΡΑ

26 Φεβρουαρίου

Α’ Μέρος

Μια κωμωδία που ακολουθεί μια ομάδα αφοσιωμένων δασκάλων με πάθος για τη δουλειά τους και μια διευθύντρια στον κόσμο της, καθώς προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα της Φιλαδέλφειας. Αν και οι πιθανότητες είναι εναντίον τους, είναι αποφασισμένοι να βοηθήσουν τους μαθητές τους να πετύχουν στη ζωή.

Δείτε το επίσημο τρέιλερ εδώ

PARADISE 16+

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΕΙΡΑ

Νέο επεισόδιο κάθε Τρίτη

Η σειρά «Paradise» διαδραματίζεται σε μια ήσυχη κοινότητα όπου κατοικούν μερικές από τις πιο επιφανείς προσωπικότητες του κόσμου. Όμως, αυτή η γαλήνη διαταράσσεται όταν σημειώνεται ένας συγκλονιστικός φόνος και μια κρίσιμη έρευνα ξεκινά.

Δείτε το επίσημο τρέιλερ εδώ

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ;

Γιορτάζουμε την 30η επέτειο του «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών»! Μην χάσετε τη νέα κινηματογραφική συναυλία «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών: Συναυλία στο Χόλιγουντ Μπόουλ», στις 7 Φεβρουαρίου.

ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ 🍫 🧸 ΣΤΟ DISNEY+

ΤΙ ΑΛΛΟ ΕΡΧΕΤΑΙ TON ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΣΤΟ DISNEY+

Instagram: @DisneyPlusGR

Facebook: @DisneyPlusGR

Hashtag: #DisneyPlusGr