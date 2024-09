Η Πάρις Χίλτον, η διάσημη κληρονόμος και DJ, προκάλεσε ενθουσιασμό με την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του νέου της άλμπουμ, σχεδόν 18 χρόνια μετά την πρώτη της μουσική προσπάθεια. Μέσω ενός μηνύματος στο Twitter αλλά και στο Instagram, η Χίλτον μοιράστηκε με τους θαυμαστές της το teaser για το νέο της μουσικό έργο, που φέρει τον τίτλο «Infinite Icon». Το μήνυμα της προς τους φίλους της ήταν γεμάτο ενθουσιασμό: «Είναι ΕΔΩ! Το Infinite Icon κυκλοφόρησε και είναι έτοιμο για να το απολαύσετε. Τραγουδήστε και χορέψτε με την καρδιά σας. Αυτό το άλμπουμ είναι ένα γράμμα αγάπης προς όλους σας».

— Paris Hilton (@ParisHilton) September 3, 2024