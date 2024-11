Μια απίστευτη ιστορία επιβίωσης έρχεται από τα βουνά του Περού, όπου ο Βρετανός πεζοπόρος El Güero Inglés σώθηκε χάρη σε έναν αδέσποτο σκύλο. Ο άνδρας χάθηκε όταν η διαδρομή του καλύφθηκε από χιόνι, πάγο και πυκνή ομίχλη, και πίστευε πως το τέλος ήταν κοντά.

«Αποφάσισα να τον ακολουθήσω και με έσωσε», δήλωσε ο ίδιος σε τοπική εφημερίδα, αναφερόμενος στον τετράποδο ήρωα του. Όπως περιέγραψε, ο σκύλος εμφανίστηκε ξαφνικά, κουνώντας την ουρά του φιλικά, και φαινόταν να τον παροτρύνει να τον ακολουθήσει.

