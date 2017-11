Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά το Andydote Mid-Season Party, μια προωθητική ενέργεια στα πλαίσια της έκθεσης μόδας Andydote Fashion Fair. Πάνω από 100 επιλεγμένοι καλεσμένοι από τον χώρο της μόδας, αλλά και στελέχη κορυφαίων εταιρειών, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το fashion show που επιμελήθηκε ο Κωνσταντίνος Κασπίρης σε συνεργασία με το Νάσο Ντότσικα ενώ απόλαυσαν τις γευστικές επιλογές του εστιατορίου Κόκκινη Σβούρα στο Χαλάνδρι.

Σαράντα Έλληνες σχεδιαστές μόδας έδειξαν τις προτάσεις τους για την καλοκαιρινή σεζόν σε ένα εναλλακτικό catwalk που στήθηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες του Andydote Brunch. Οι μοναδικές ανθοσυνθέσεις του γνωστού flower designer Μάριου Βαλλιάνου συνδυάστηκαν ιδανικά με τις δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών δημιουργώντας ένα ευχάριστο οπτικό θέαμα που εντυπωσίασε. Το styling των μαλλιών πραγματοποιήθηκε με προϊόντα της L’Oreal από τον Ρένο Πολίτη ενώ το μακιγιάζ το ανέλαβε η Κορίνα Μπουραντά. Κατόπιν του fashion show, η διοργανώτρια της έκθεσης Andydote, Αντιγόνη Βιντιάδη, παρουσίασε σε video την ψηφιακή πλατφόρμα που αναμένεται να λειτουργήσει άμεσα ως e-showroom για εμπόρους χονδρικής, συνδέοντας έτσι την ελληνική μόδα με τις αγορές του εξωτερικού.

Τέλος, στον χώρο παρουσία είχαν και η Vellios School of Art, ενώ οι καλεσμένοι αποχώρησαν με ένα ιδιαίτερα πλούσιο goodie bag με δώρα από την Fresh Line, το Athens Insider, την Batiste και την The Penguin Handmade.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την διοργανωτική υποστήριξη του πρακτορείου Fashion Assured.

Οι σχεδιαστές που συμμετείχαν στο Andydote Brunch | Art of π, The Penguin Stories, Barbora, Barrier Bag, Eugene, Olimpo, Summer Me, Greek Chic Handmade, Handicraft Workshops, Nassos Ntotsikas, The Motley Goat, Individual Art, Zoe Apostolou, Katerina Chatzipetraki, SenHandmade, Mille Luci, Ananke, Anna Veneti, Arpyes, Chaton, Comsi, Flame&Co, Heartbeatink, Love & Alicia, Mallory, Retro Junkee, Sea Ilakati, Sophia Kouvarou, Sun.set.go, Tutu Swan, Zoya, Nommo Swimwear, Pareaki, Mummy’s Boyfriend, Charalampia for Retro Junkee, CH2 for Retro Junkee.

Οι χορηγοί επικοινωνίας του Andydote Brunch | Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Athens Insider, Fashion Daily.