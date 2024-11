Ο κόσμος της μουσικής αποχαιρετά τον θρυλικό παραγωγό και συνθέτη Quincy Jones, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Την είδηση ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του, Άρνολντ Ρόμπινσον, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο Quincy Jones πέθανε την Κυριακή στο σπίτι του, έχοντας δίπλα του τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Η ζωή και το έργο του “απόλυτου μαέστρου”

Γεννημένος 14 Μαρτίου 1933 ως Quincy Delight Jones Jr., ο Jones κατάφερε να κατακτήσει κάθε πτυχή της μουσικής βιομηχανίας. Ως παραγωγός, συνθέτης, τραγουδοποιός και διευθυντής ορχήστρας, έγραψε ιστορία συνεργαζόμενος με μερικούς από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών. Στη λίστα των συνεργασιών του περιλαμβάνονται κορυφαία ονόματα, όπως ο Michael Jackson, ο Frank Sinatra, ο Ray Charles και πολλοί άλλοι. Ανάμεσα στις πιο σημαντικές του δουλειές, αναμφίβολα, ξεχωρίζει η παραγωγή του διάσημου άλμπουμ Thriller του Michael Jackson.

Μια καριέρα που κράτησε πάνω από 70 χρόνια

Η καριέρα του Jones διήρκησε παραπάνω από επτά δεκαετίες, κατά τις οποίες κέρδισε 28 βραβεία Grammy, ένα ρεκόρ που παραμένει αξιοσημείωτο στον κόσμο της μουσικής. Το περιοδικό Time τον ανακήρυξε έναν από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς της τζαζ για τον 20ό αιώνα, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά του σε ένα ευρύ φάσμα ειδών και στυλ.

Ο άνθρωπος πίσω από το “We Are the World”

Ο Jones ήταν επίσης υπεύθυνος για τον συντονισμό της εμβληματικής ηχογράφησης We Are the World, όπου μεγάλοι αστέρες της εποχής ενώθηκαν για να τραγουδήσουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ο Lionel Richie, συνυπογράφων του τραγουδιού και ένας από τους τραγουδιστές, είχε αποκαλέσει τον Jones ως «τον απόλυτο μαέστρο».

Μια ζωή αφιερωμένη στη μουσική και στην τέχνη

Η καριέρα του Jones ήταν γεμάτη αξιοσημείωτες στιγμές, όπως οι περιοδείες με τον Count Basie και τον Lionel Hampton, οι ενορχηστρώσεις για τον Frank Sinatra και την Ella Fitzgerald, καθώς και η μουσική για τη σειρά In the Heat of the Night. Ο Jones είχε επίσης την τιμή να οργανώσει την πρώτη ορκωμοσία του προέδρου Bill Clinton.

Η οικογένειά του, με “γεμάτες αλλά ραγισμένες καρδιές”, δήλωσε: «Ο Jones δεν είναι ο μόνος άνθρωπος που έχει την ευκαιρία να ζήσει… γιορτάζουμε τη σπουδαία ζωή που έζησε και ξέρουμε ότι δεν θα υπάρξει ποτέ άλλος σαν κι αυτόν». Η κόρη του, η ηθοποιός Rashida Jones, είχε επιμεληθεί το 2018 το ντοκιμαντέρ Quincy, το οποίο φωτίζει τη μοναδική καλλιτεχνική διαδρομή του. Ο Quincy Jones μπορεί να έφυγε, αλλά το έργο του θα ζει για πάντα.