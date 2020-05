“Rain on me”: Δείτε το νέο εντυπωσιακό βίντεο κλιπ των Lady Gaga και Ariana Grande

“Rain on me”: Δείτε το νέο εντυπωσιακό βίντεο κλιπ των Lady Gaga και Ariana Grande

Θα κάνουμε την βιαστική πρόβλεψη να πούμε ότι το “Rain On Me“, το νέο τραγούδι των Ariana Grande και Lady Gaga, θα είναι η top συνεργασία του 2020. Ένα ανεβαστικό και ρυθμικό pop house τραγούδι – αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε αυτήν την εποχή – από τις 2 επικρατέστερες κυρίες στην pop μουσική αυτήν την στιγμή.

Τo τραγούδι πλαισιώνει ένα εντυπωσιακό βίντεο κλιπ όπου οι 2 πανέμορφες και ταλαντούχες τραγουδίστριες επιδίδονται σε απίστευτες χορογραφίες σε ένα δυστοπικό και φουτουριστικό τοπίο που κυριαρχεί το μαύρο, το ροζ και το νέον. Τι δεν γίνεται να λείπει; Η βροχή, καθώς το τραγούδι φυσικά μιλάει για το πως οι τοξικοί άνθρωποι «ρίχνουν την βροχή τους» πάνω μας.

Το PVC, οι ψηλές κοτσίδες, χρωματιστές ανταύγειες σε ροζ και μωβ χρώμα, λευκό eyeliner και το διχτυωτό καλσόν συνθέτουν τα υπέροχα looks των 2 perfomer.

Το βίντεο κλιπ του Rain On Me σκηνοθέτησε ο γνωστός σκηνοθέτης των Sin City και From Dusk Till Dawn, Robert Rodriguez.

To τραγούδι έχει στοιχεία από γαλλική house, electropop και techno.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο κλιπ – υπερπαραγωγή των Lady Gaga και Ariana Grande, Rain On Me