Τα τεχνολογικά προϊόντα της Samsung είναι συνώνυμα με την καινοτομία και την εξέλιξη, εστιάζοντας στην πρωτοπορία και σε λύσεις που κάνουν τη ζωή και την καθημερινότητά μας ευκολότερη. H κορεατική εταιρεία δείχνει πάντοτε το δρόμο μπροστά και το προηγμένο αναδιπλούμενο smartphone Galaxy Z Fold, που κυκλοφόρησε στα τέλη του 2019 και στη χώρα μας, είναι η πρόταση που δίνει μια διαφορετική διάσταση στον τρόπο που όλοι μας αντιλαμβανόμαστε την έννοια του smartphone και τη λειτουργία μιας mobile συσκευής. Με το διάδοχο του, ονόματι Galaxy Z Fold2, η Samsung τοποθετεί ακόμα πιο ψηλά τον πήχη και θέτει νέα ποιοτικά στάνταρ στον κόσμο της mobile τεχνολογίας. To Z Fold2 5G πρόκειται για μία premium συσκευή, η οποία έχει τον χαρακτήρα του “state-of-the art” και αποτελεί το tech αξεσουάρ που θα μεταμορφώσει την καθημερινότητα κάθε δυναμικής και πολυάσχολης γυναίκας…

Fold 2 σημαίνει δυναμισμός!

Απανωτά meetings, γενναίες αποφάσεις που απαιτούν τεράστιο ρίσκο, δυναμικές πρωτοβουλίες, αλλά και υποχρεώσεις που σχετίζονται με το σπίτι και την οικογενειακή ζωή κάνουν τη σύγχρονη δυναμική γυναίκα να είναι πάντοτε… on-the-move! Για αυτό και ένα premium smartphone όπως το Z Fold2 είναι απαραίτητο για τη γυναίκα που πατάει γερά στα πόδια της και που κάθε βήμα της εκπέμπει δυναμισμό!

To εξελιγμένο Z Fold2 άλλωστε είναι συνώνυμο του δυναμισμού, καθώς η Samsung κατάφερε να ενσωματώσει στο νέο foldable της, όλα όσα θα ονειρευόταν κάθε φίλη της σύγχρονης τεχνολογίας. Μπορεί να σας φανεί απίστευτο, όμως το Z Fold2 είναι τόσο όμορφο εξωτερικά που θα το ερωτευτείτε με την πρώτη ματιά! H κορεατική εταιρεία άλλωστε με το Z Fold2 δίνει άλλο νόημα στην έννοια του design… Σε περίπτωση βέβαια που δεν γνωρίζετε το παραμικρό για αυτό και τη λειτουργία του, το νέο foldable της Samsung, ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου του έχει δύο διακριτές «φύσεις»… Για παράδειγμα, όταν είναι διπλωμένο, μπορεί να χωρέσει κυριολεκτικά παντού, ακόμη και στο μικροσκοπικό τσαντάκι που χρησιμοποιείτε όταν θέλετε να ξεσκάσετε και να βγείτε για το απαραίτητο απεριτίφ μετά τη δουλειά. Όταν ξεδιπλώνεται και ουσιαστικά «ζωντανεύετε” την εσωτερική οθόνη των 7,6 ιντσών, τότε στα χέρια σας κρατάτε ένα μικρό τεχνολογικό κομψοτέχνημα.

Μέσα από την εκπληκτική αναδιπλούμενη Super AMOLED οθόνη Infinity-Ο (2.260×816 pixels), μπορείτε να ανοίξετε πολλαπλά παράθυρα και έτσι να εκτελέσετε κάθε εργασία και απαιτητικό επαγγελματικό task σε χρόνο… dt! Για να καταλάβετε τη διαφορά που έχει με οποιοδήποτε «συμβατικό» smartphone, με το νέο foldable της Samsung μπορείτε να τρέχετε μέχρι και 3 εφαρμογές ταυτόχρονα, ενώ με την ειδική λειτουργία Flex μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή όπως ακριβώς ένα notebook. Όσον αφορά την απόδοση δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, καθώς το Z Fold2 είναι πιο γρήγορο και από τον… άνεμοΜε το Qualcomm Snapdragon 865+ είναι βέβαιο ότι το smartphone σας θα είναι σε θέση να σηκώσει το «βάρος» και των πιο απαιτητικών εφαρμογών είτε αφορούν την καθημερινότητα σας, είτε την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Κάντε (Un)Fold και τις… χαλαρές στιγμές σας!

Σε επαγγελματικό επίπεδο, πραγματικά το Galaxy Z Fold2 θα γίνει ο καλύτερος σύντροφος σας, όμως επειδή η ζωή μας δεν πρέπει να είναι μόνο δουλειά (και ξανά… δουλειά), το Z Fold2 πρόκειται για μία λύση που είναι ιδανική και για τις χαλαρές στιγμές σας. Με τις πέντε κάμερες του άλλωστε μπορείτε να τραβήξετε τις πιο cool και «instagrammable» φωτογραφίες, αλλά και να τις κρατήσετε για πάντα στη μνήμη της συσκευής σας (διαθέτει άλλωστε μπόλικο ελεύθερο χώρο, με τα 256GB που προσφέρει). Από τις πιο ξεχωριστές φωτογραφίες μέχρι ασύγκριτα ποιοτικά videos σε ανάλυση 4K, το Galaxy Z Fold2, αν μη τι άλλο διαθέτει και μια πιο «διασκεδαστική» και ψυχαγωγική πλευρά, εκτός από ένα mobile εργαλείο για επαγγελματικούς λόγους.

Όταν εκτείνετε άλλωστε το αναδιπλούμενο display του, μπορείτε να χαλαρώσετε παρακολουθώντας τις αγαπημένες σας σειρές και ταινίες στο Netflix ή να εμπνευστείτε για το επόμενο make-up ή χτένισμα σας που θα κάνετε στην επόμενη έξοδο σας. Επιπλέον, με αστραπιαίες ταχύτητες στο browsing, μπορείτε να εξερευνήσετε το YouTube και να πάρετε ιδέες για να ετοιμάσετε μια σειρά από νόστιμες συνταγές που θα λατρέψουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και εάν βέβαια σας αρέσουν τα mobile games και κολλάτε στην οθόνη του κινητού σας ασταμάτητα, το Z Fold2 είναι βέβαιο ότι θα καλύψει πλήρως το geek που κρύβεται μέσα σας!

Το μέλλον (ξε)διπλώνεται στα χέρια σας!

Εάν λατρεύετε την τελειότητα, το premium Z Fold2 αλλάζει τους κανόνες και επανακαθορίζει όλα όσα γνωρίζατε στο παρελθόν για την τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας. Με το Samsung Galaxy Z Fold2 θα αλλάξει όχι μόνο η ζωή αλλά και η καθημερινότητά σας, να είστε σίγουρες!

