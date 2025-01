Tα «Κακά παιδιά» Will Smith & Martin Lawrence επιστρέφουν με το blockbuster «Bad Boys: Ride or Die» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Κυριακή 12/1 (22:00) στο Novacinema1 με τους Will Smith, Martin Lawrence, Ioan Gruffudd, Vanessa Hudgens, Eric Dane σε σκηνοθεσία των Adil El Arbi, Bilall Fallah

To blockbuster «Bad Boys: Ride or Die» (2024, διάρκειας 112’) με το αχτύπητο δίδυμο των «Κακών παιδιών» Will Smith & Martin Lawrence και τους Ioan Gruffudd, Vanessa Hudgens, Eric Dane σε σκηνοθεσία των Adil El Arbi, Bilall Fallah θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 12 Ιανουαρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Οι ντετέκτιβ Μάικ και Μάρκους αποκαλύπτουν μια συνωμοσία που ενοχοποιεί το αφεντικό τους που έχει «φύγει» από τη ζωή για σχέσεις με καρτέλ, κι αναλαμβάνουν να καθαρίσουν το όνομά του και να αντιμετωπίσουν κρυφούς εχθρούς. Μην χάσετε τη συναρπαστική συνέχεια του 4ου sequel με τα «Κακά παιδιά» Will Smith & Martin Lawrence την Κυριακή 12/1 (22:00)!

