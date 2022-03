Το Σάββατο 26 Μαρτίου 2022, τα Ξενοδοχεία Μεγάλη Βρεταννία & King George θα στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα για ένα καλύτερο μέλλον για τον πλανήτη συμμετέχοντας στην Ώρα της Γης 2022. Σε μια κοινή προσπάθεια παγκοσμίως τα δυο κεντρικά Ξενοδοχεία της Αθήνας θα σβήσουν τα φώτα τους από τις 20:30 έως τις 21:30 εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό τη ευαισθητοποίηση τους απέναντι σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Το World Wildlife Fund (WWF) δημιούργησε πριν από 15 χρόνια αυτό το παγκόσμιο περιβαλλοντικό γεγονός με σκοπό να τονίσει το μέγεθος της απειλής του πλανήτη από την κλιματική αλλαγή.

Τα Ξενοδοχεία Μεγάλη Βρεταννία & King George θα πραγματοποιήσουν τις εξής δράσεις: Θα σβήσουν τον εξωτερικό φωτισμό και θα χαμηλώσουν τα φώτα στους κοινόχρηστους χώρους και στα εστιατόρια, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να δειπνήσουν κάτω από το ρομαντικό φως των κεριών. Οι επισκέπτες θα ενημερωθούν με μήνυμα στις τηλεοράσεις των δωματίων τους και έτσι θα τους δοθεί η ευκαιρία να λάβουν μέρος στη δράση εφόσον το επιθυμούν χαμηλώνοντας ή σβήνοντας τελείως τα φώτα στο δωμάτιό τους. Η ίδια ευκαιρία θα δοθεί και στους διοργανωτές εκδηλώσεων στις αίθουσες δεξιώσεων του ξενοδοχείου. H Διοίκηση των ξενοδοχείων ενθαρρύνοντας το προσωπικό να συμμετάσχει σε αυτή τη δράση έχει διοργανώσει δυο εσωτερικούς διαγωνισμούς με τίτλο YOUR EARTH HOUR και Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ | ΠΡΑΞΗ και θα επιβραβεύσει τους συνεργάτες της για την συμμετοχή και προσπάθεια τους.

Η Marriott International συνεχίζει υπερήφανα να γιορτάζει την Ώρα της Γης ως μια εξαιρετική ευκαιρία για να έρθουν πιο κοντά με τους επισκέπτες των ξενοδοχείων και να υπενθυμίσει τη σημασία που έχει αυτό το γεγονός στην ευαισθητοποίηση όλων μας στα φλέγοντα θέματα της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα ξενοδοχεία της Marriott International έχουν την ευκαιρία να διαδώσουν αυτό το μήνυμα στους εκατομμύρια επισκέπτες και συνεργάτες σε όλο τον κόσμο συμμετέχοντας στην Ώρα της Γης και συνεχίζοντας την προσπάθεια καθημερινά μέσω της πλατφόρμας βιωσιμότητας και κοινωνικού αντικτύπου, Serve 360: Doing Good in Every Direction.”

Ο κύριος Hom Parviz, Γενικός Διευθυντής των δυο ξενοδοχείων, υποστηρίζει την παγκόσμια προσπάθεια για την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας και συμπληρώνει: «Το Σάββατο 26 Μαρτίου πόλεις σε όλο τον κόσμο θα γιορτάσουν την Ώρα της Γης μένοντας συμβολικά στο σκοτάδι για μια ώρα για να ρίξουν φως στην ανάγκη για δράση για το περιβάλλον. Η συμμετοχή μας στην Ώρα της Γης ευθυγραμμίζεται με τη φιλοσοφία βιωσιμότητας και κοινωνικού αντίκτυπου της εταιρείας μας με στόχο να εξασκείται όλο το χρόνο και να κάνουμε καλό προς κάθε κατεύθυνση.»