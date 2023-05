H Tina Turner που με την δυναμική και πληθωρική παρουσία και την αξεπέραστη φωνή της, σημάδεψε την ιστορία της Rock μουσικής δυστυχώς δεν βρίσκεται εν ζωή, καθώς ξεκίνησε για το αιώνιο ταξίδι σε ηλικία 83 ετών. Όπως έγινε γνωστό, η Tina Turner έχασε τη μάχη με το θάνατο ύστερα από πολύμηνη ασθένεια. Υπήρξε μία από τις τραγουδίστριες με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων στον κόσμο, ενώ μάλιστα κατείχε μια περίοπτη θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Guinness, έχοντας πουλήσει τα περισσότερα εισιτήρια σε συναυλίες από οποιονδήποτε καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής.

Η γεννημένη στο Tennessee, Tina Turner, εμφανίστηκε στο καλλιτεχνικό στερέωνα στη δεκαετία του ’60 και στην ιστορία πέρασε όχι μόνο για κλασικές επιτυχίες όπως το River Deep, Mountain High κ.ά., αλλά και για την προβληματική κακοποιητική συμπεριφορά του πρώην άντρα (και manager της), Ike Turner. H προσπάθεια και ο μακροχρόνιος αγώνας της ενάντια στον Ike Turner για να μπορέσει να αποκτήσει την ελευθερία της έγινε ένα σύμβολο για όλες τις γυναίκες που είχαν βιώσει ανάλογη συμπεριφορά. Μάλιστα, η πολυτάραχη ζωή της έγινε ταινία το 1993 με πρωταγωνίστρια την Angela Bassett, κερδίζοντας 3 Oscars.

Το άλμπουμ Private Dancer που κυκλοφόρησε στα 80s έσπασε όλα τα ρεκόρ της εποχής σε επίπεδο πωλήσεων, με περισσότερα από 10 εκατομμύρια copies. Το 1989 το τραγούδι “The Best”, με το χαρακτηριστικό video-clip την κατέστησε κορυφαία στις συνειδήσεις των φίλων της pop μουσικής, ενώ ποιος δεν έχει ερωτευθεί ακούγοντας το εμβληματικό «What’s Love got to do with it»… Αναμφίβολα, μια τεράστια απώλεια για τον καλλιτεχνικό κόσμο. Καλό ταξίδι Tina ήσουν… “Simply the Best”!