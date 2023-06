Το bestselling “ALL IN ONE MICELLAR WATER” της Garnier ντύνεται στα χρώματα του Pride

Φέτος, τον μήνα του Pride Festival, το κλασσικό και αγαπημένο “ALL IN ONE MICELLAR WATER” από την Garnier, ντύνεται στα χρώματα του Pride και μεταμορφώνεται σε μία συλλεκτική, special edition γιορτάζοντας με όλη την κοινότητα LGBTQIA+.

Mε μότο το Remove your Make Up Not Your Pride και μία μοναδική pride campaign, η Garnier αγκαλιάζει όλη την LGBTQIA+ κοινότητα και επικοινωνεί την ανάγκη για αυτοέκφραση και αυτοφροντίδα, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει έννοιες όπως η συμπερίληψη και η μοναδικότητα. Αναγνωρίζοντας την διαφορετικότητα κάθε επιδερμίδας, το “ALL IN ONE MICELLAR WATER” προσφέρει όπως πάντα βαθύ ντεμακιγιάζ και καθαρισμό, ενώ παράλληλα απομακρύνει τους ρύπους και καταπραΰνει την επιδερμίδα.

Σε παγκόσμια συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Heritage of Pride (ΗΟP), και μέσω του διεθνούς δικτύου InterPride (300 μη κυβερνητικοί οργανισμοί σε 70 χώρες) η Garnier πραγματοποιεί μια συνολική προσπάθεια ευαισθητοποίησής του κοινού για ένα μέλλον χωρίς διακρίσεις, όπου όλα τα άτομα έχουν ίσα δικαιώματα. Η συγκεκριμένη ενέργεια ξεκινάει κατά τη διάρκεια του μήνα της Υπερηφάνειας και θα συνεχίσει όλο τον χρόνο.

Βρες το δικό σου Micellar και γιόρτασε και εσύ παρέα με την Garnier, το Pride Festival και Remove your Makeup not your Pride!

