Με αποκλειστικό, πρωτότυπο περιεχόμενο, χιλιάδες τίτλους Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας, το Disney+ προσφέρει στους fans περισσότερα από όσα φαντάζονται, όλα σε ένα σημείο. Το Disney+ έχει το κορυφαίο περιεχόμενο για να κρατήσει την καλοκαιρινή διάθεση στα ύψη! Η νέα ταινία Το Βασίλειο Του Πλανήτη Των Πιθήκων, που έχει συναρπάσει το κοινό παγκοσμίως, έρχεται να προστεθεί στη συλλογή του επικού franchise «Ο Πλανήτης των Πιθήκων» στο Disney+, στις 2 Αυγούστου, ενώ η ταινία The Supremes at Earl’s All-You-Can-Eat έρχεται στις 23 Αυγούστου. Η αγαπημένη σειρά Only Murders In The Building επιστρέφει με τον 4ο κύκλο στις 27 Αυγούστου και μπορείτε να είστε έτοιμοι για νέα μυστήρια που αναζητούν λύση, πολλές νέες θεωρίες και ακόμη περισσότερους νέους υπόπτους, ενώ στις 28 Αυγούστου έρχονται η νέα σειρά Tracker και ο κύκλος 20 του Grey’s Anatomy. Το National Geographic παρουσιάζει αυτό το μήνα τη σειρά OceanXplorers, από τον Τζέιμς Κάμερον, για να εξερευνήσετε τα πιο απομακρυσμένα σύνορα των ωκεανών του κόσμου μέσα από το OceanXplorer, το πιο προηγμένο ερευνητικό σκάφος που κατασκευάστηκε ποτέ.

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ

Ο σκηνοθέτης Γουές Μπαλ δίνει νέα πνοή στο παγκόσμιο, επικό franchise με αυτό το υπερθέαμα δράσης και περιπέτειας από την 20th Century Studios. Διαδραματίζεται αρκετές γενιές στο μέλλον μετά τη βασιλεία του Σίζαρ, όπου οι πίθηκοι ζουν αρμονικά ως κυρίαρχο είδος και οι άνθρωποι έχουν περιοριστεί να ζουν στις σκιές. Ένας νέος τυραννικός ηγέτης πιθήκων χτίζει την αυτοκρατορία του, αλλά ένας νεαρός πίθηκος ξεκινά ένα οδυνηρό ταξίδι που θα τον κάνει να αμφισβητήσει όλα όσα γνώριζε για το παρελθόν και θα κάνει επιλογές που θα καθορίσουν ένα μέλλον τόσο για τους πιθήκους όσο και για τους ανθρώπους.

ONLY MURDERS IN THE BUILDING K4

Στον τέταρτο κύκλο του «Only Murders in the Building», οι Τσαρλς, Όλιβερ και Μέιμπελ, παλεύουν με τα συγκλονιστικά γεγονότα που συνέβησαν στο τέλος του τρίτου κύκλου, περικυκλώνοντας την κασκαντέρ και φίλη του Τσαρλς, Σαζ Πατάκι. Αμφισβητώντας αν η Σαζ ή ο Τσαρλς ήταν το επιδιωκόμενο θύμα, η έρευνα της τριάδας τους οδηγεί μέχρι το Λος Άντζελες, όπου ένα στούντιο του Χόλιγουντ ετοιμάζει μια ταινία για το podcast Only Murders. Όταν οι Τσαρλς, Όλιβερ και Μέιμπελ επιστρέφουν πίσω στη Νέα Υόρκη, ξεκινούν ένα ακόμη πιο επικό ταξίδι, διασχίζοντας τις πίσω αυλές του Αρκόνια για να ξεδιπλώσουν τα καλά κρυμμένα και διεστραμμένα μυστικά της ζωής των ενοίκων.

T H E S U P R E M E S A T E A R L ’ S ALL-YOU-CAN-EAT

Οι μια ζωή κολλητές φίλες Οντέτ, Κλαρίς και Μπάρμπαρα Τζιν, γνωστές ως «The Supremes», έχουν αποκτήσει άρρηκτους δεσμούς μετά από χρόνια αντιμετώπισης των δυσκολιών της ζωής. Τώρα, απέναντι σε νέες σπαραξικάρδιες καταστάσεις, το τρίο θα δοκιμαστεί, καθώς αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες δυσκολίες που έχει γνωρίσει.

S T A R W A R S : ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ JEDI K2

Οι νεαροί Jedi αναλαμβάνουν νέες αποστολές σε όλο τον γαλαξία καθώς προσπαθούν να σταματήσουν την άνοδο των πειρατών!

OCEANXPLORERS

Από τον Τζέιμς Κάμερον, η σειρά οδηγεί το κοινό στο OceanXplorer, το πιο προηγμένο ερευνητικό σκάφος που κατασκευάστηκε ποτέ, για να εξερευνήσει τα πιο απομακρυσμένα σύνορα των ωκεανών του κόσμου. Εξοπλισμένοι με προηγμένη τεχνολογία, μια επιλεγμένη ομάδα ατρόμητων εξερευνητών και επιστημόνων ξεκινά μια παγκόσμια οδύσσεια για να λύσει μερικά από τα μεγαλύτερα μυστήρια του ωκεανού.

DISNEY JUNIOR AΡΙΕΛ K1

Το «Disney Junior Άριελ» είναι μια προσχολική μουσική σειρά περιπέτειας με την Άριελ, μια μικρή γοργόνα που μαθαίνει ότι η δύναμή της βρίσκεται στη χρήση της φωνής της για να μιλάει, να τραγουδάει και να σηκώνει φουρτούνες.

D I S N E Y J U N I O R A Ρ Ι Ε Λ : ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΡΓΟΝΕΣ K1

Μια σειρά που ακολουθεί την Άριελ και τους φίλους της στις φανταστικές τους περιπέτειες κάτω απ’ τη θάλασσα.

TRACKER Κ1

Στη σειρά «Tracker» πρωταγωνιστεί ο Τζάστιν Χάρτλεϊ στον ρόλο του Κόλτερ Σο, ενός μοναχικού επιβιωτιστή που περιπλανιέται στη χώρα αναζητώντας αμοιβές, καθώς χρησιμοποιεί τις άριστες ιχνηλατικές του ικανότητες για να βοηθήσει τους πολίτες και την αστυνομία να εξιχνιάσουν κάθε λογής μυστήριο, ενώ ταυτόχρονα καλείται να διαχειριστεί τη δική του διαλυμένη οικογένεια. Η σειρά είναι βασισμένη στο μπεστ σέλερ The Never Game του Τζέφρι Ντίβερ.

GREY’S ANATOMY Κ20

Η σειρά «Grey’s Anatomy», στον 20o κύκλο της, ακολουθεί μια ομάδα γιατρών στο Γκρέι Σλόαν Μεμόριαλ καθώς αντιμετωπίζουν καθημερινά αποφάσεις ζωής και θανάτου. Αναζητούν μεταξύ τους παρηγοριά και μερικές φορές κάτι περισσότερο από φιλία. Μαζί ανακαλύπτουν πως ούτε στην ιατρική ούτε στις σχέσεις δεν είναι όλα άσπρο και μαύρο.