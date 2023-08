Κατά τη διάρκεια της IFA 2023, η LG Electronics (LG) θα παρουσιάσει το ThinQ UP 2.0, μια καινοτομία που αφορά στο «έξυπνο σπίτι» και μετατρέπει τις οικιακές συσκευές σε εξαιρετικά βολικές λύσεις άρρηκτα συνδεδεμένες με τον καθημερινό τρόπο ζωής. Το ThinQ UP 2.0, αναδεικνύει την επιτυχημένη επέκταση των οικιακών συσκευών της LG σε non-hardware τομείς, συμπεριλαμβανομένων των συνδρομητικών υπηρεσιών και παράλληλα εδραιώνει την ηγετική θέση της εταιρείας στην προώθηση της «εξυπηρέτησης» στον τομέα των οικιακών συσκευών[1].

Η LG Electronics (LG), ακολουθώντας πιστά τη νέα της στρατηγική για τις έξυπνες οικιακές λύσεις και το όραμα της “Zero Labor Home Makes Quality Time”, σχετικά με την εμπειρία του πελάτη θα παρουσιάσει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών για μεγαλύτερη άνεση και ευελιξία στο σπίτι.

Το LG ThinQ UP 2.0 καθορίζει ένα νέο σημείο αναφοράς στην εξατομίκευση, προσαρμόζοντας τις επιδόσεις των προϊόντων και τις δυνατότητες εξυπηρέτησης στις προτιμήσεις των χρηστών καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά προϊόντα, τα οποία διαθέτουν αμετάβλητα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, οι συμβατές συσκευές με το ThinQ UP, ενημερώνουν συνεχώς τις κύριες λειτουργίες τους και προσφέρουν λειτουργίες που ταιριάζουν σε κάθε χρήστη ξεχωριστά. Τα προϊόντα ThinQ UP 2.0, αποτελούν μία σημαντική εξέλιξη σε σχέση με τις υπάρχουσες συσκευές ThinQ UP, λόγω της έξυπνης λειτουργίας τους που μειώνει το χρόνο και την ταλαιπωρία που επιφέρουν οι δουλειές του σπιτιού, ενώ παράλληλα προσφέρουν νέες υπηρεσίες με ευέλικτες συνδρομητικές επιλογές, ώστε να διευκολύνεται η καθημερινότητα.

Υπερ-εξατομικευμένες συσκευές από την πρώτη στιγμή

Η διαδικασία εξατομίκευσης των οικιακών συσκευών αρχίζει, πριν ακόμη ο πελάτης παραλάβει τα προϊόντα του. Για παράδειγμα, οι πελάτες που αγοράζουν ένα πλυντήριο ρούχων ThinQ UP 2.0 καλούνται μέσω της εφαρμογής LG ThinQ, να συμμετάσχουν σε μια έρευνα τριών βημάτων “Life Pattern Analysis”. Η LG αναλύει τα αποτελέσματα της έρευνας και εφαρμόζει βελτιστοποιημένους κύκλους πλύσης που ταιριάζουν στις προτιμήσεις του πελάτη, εξασφαλίζοντας από την αρχή μια εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης. Επιπλέον, οι πελάτες έχουν την ευελιξία να προσαρμόζουν την εγκατεστημένη σειρά κύκλων της συσκευής τους και μπορούν να αποθηκεύουν τις προσωπικές τους ρυθμίσεις στην εφαρμογή.

Με παρόμοια παραμετροποίηση, ο νέος ψυγειοκαταψύκτης InstaView της LG, παρέχει πολλαπλές επιλογές για τη συντήρηση της φρεσκάδας των τροφίμων. Μέσω της εφαρμογής ThinQ, οι χρήστες μπορούν να εφαρμόζουν ακριβείς ρυθμίσεις θερμοκρασίας με βάση τους τύπους τροφίμων που έχουν μέσα στο ψυγείο τους και να αλλάζουν το χρώμα του φωτισμού LED που είναι ενσωματωμένος στο γυάλινο πάνελ της πόρτας InstaView. Επιπλέον, μπορούν να αφήνουν μηνύματα και υπενθυμίσεις στα μέλη της οικογένειας ή τους συγκατοίκους τους στην οθόνη LCD του ψυγειοκαταψύκτη τους.

Για πρώτη φορά ενσωματώνεται στα πλυντήρια και τα στεγνωτήρια ThinQ UP 2.0 το DQ-C chip που έχει αναπτύξει η LG, το οποίο αποτελεί ένα ολοκαίνουργιο λειτουργικό σύστημα. Το τσιπ DQ-C διαθέτει χώρο μνήμης για να υποστηρίξει την προσθήκη διαφορετικών τύπων περιεχομένου, παρέχοντας στους χρήστες μία σειρά από προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά και λειτουργίες, ώστε να μπορούν να χειριστούν εύκολα την συσκευή τους μέσω των οθονών αφής ή της εφαρμογής ThinQ.

Παρουσίαση ενός διευρυμένου φάσματος οικιακών λύσεων

Αγοράζοντας μία συσκευή από τη σειρά ThinQ UP 2.0, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν μια σειρά υπηρεσιών, η οποία συμβάλλει στη μείωση του βάρους που επιφέρουν οι δουλειές του σπιτιού και βελτιώνει τη διαχείρισή τους.

Χάρη στις ποικίλες δυνατότητες του ThinQ UP 2.0, τα νέα πλυντήρια ρούχων της LG, μετατρέπονται σε ολοκληρωμένες λύσεις που υποστηρίζουν τον τρόπο ζωής των πελατών, προσφέροντας τους χρήσιμες υπηρεσίες, από το στεγνό καθάρισμα μέχρι την αποθήκευση ρούχων και όχι μόνο.[2]

Μετάβαση από την προϊοντοκεντρική στρατηγική στην παροχή έξυπνων λύσεων τρόπου ζωής

Η συνδρομητική υπηρεσία συσκευών της LG προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα να εγγραφούν για μια περίοδο που κυμαίνεται από τρία έως έξι χρόνια, επιτρέποντάς τους να κάνουν την καλύτερη επιλογή σύμφωνα με τις δικές τους συνθήκες ζωής. Κατά την περίοδο συνδρομής, η εταιρεία παρέχει μέσω της εφαρμογής LG ThinQ μηνιαία reports, προτείνοντας εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων βάσει των προτύπων χρήσης και των προτιμήσεων του πελάτη.

Ο Lyu Jae-cheol, Πρόεδρος της LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company, δήλωσε ότι «Το LG ThinQ UP 2.0 σηματοδοτεί την έναρξη της πορείας μας προς ένα επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται περισσότερο στις υπηρεσίες. Η LG, ως μία ηγετική εταιρεία στην παγκόσμια αγορά οικιακών συσκευών, έχει δεσμευτεί να ηγηθεί της εποχής του ‘Home as a Service’ (HaaS) και θα συνεχίσει να παρουσιάζει καινοτόμες λύσεις που προάγουν τη βελτίωση της ζωής των πελατών».

Από 1-5 Σεπτεμβρίου 2023, οι επισκέπτες του περιπτέρου της LG (Αίθουσα 18, Messe Berlin) στην IFA μπορούν να δουν από κοντά τις προηγμένες συσκευές ThinQ 2.0 της LG.

[1] Τα προϊόντα με δυνατότητες ThinQ UP 2.0 είναι προς το παρόν διαθέσιμα μόνο στην περιοχή της Κορέας

[2] Η διαθεσιμότητα των προϊόντων, των λειτουργιών και των οικιακών υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή