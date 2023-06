“Βουτιά” στο βασίλειο του The Witcher με αποσμητικά Old Spice

Αυτό το καλοκαίρι, το Old Spice βυθίζεται στον κόσμο του The Witcher, για να φέρει τα μυρωδάτα προϊόντα του στο σύμπαν του Witcher.

Μια μοναδική συνεργασία ανάμεσα σε δύο διαφορετικά σύμπαντα, τον κόσμο του Old Spice και τον κόσμο του Witcher, έχει ως αποτέλεσμα μια απροσδόκητα ψυχαγωγική καμπάνια, βασισμένη στη limited edition συλλογή προϊόντων Old Spice “The White Wolf“. Η νέα συλλογή προϊόντων έφερε μια συναρπαστική εμπειρία αρωμάτων στην πρεμιέρα της 3ης σεζόν, που πραγματοποιήθηκε στο φεστιβάλ του The Witcher στο Λοτζ της Πολωνίας, τον τόπο που δημιουργήθηκε και το σύμπαν του The Witcher.

Οι fans του The Witcher λένε συχνά ότι ο κόσμος του Witcher πρέπει να είναι ένα απίστευτα βρωμερό μέρος, όπου φυσικά το Old Spice δεν υπήρχε. Αλλά τι θα γινόταν αν τελικά υπήρχε κι εκεί το Old Spice;

Το Netflix και το Old Spice συνεργάστηκαν ενόψει της επερχόμενης κυκλοφορίας της 3ης σεζόν του The Witcher και οι fans στην Ευρώπη μπορούν πλέον να πάρουν στο σπίτι τους το The White Wolf, τη limited edition συλλογή προϊόντων, που μπορεί να κάνει σχεδόν οποιονδήποτε να μυρίζει θεϊκά με τη μακράς διάρκειας φρεσκάδα του.

Το ποιοτικό άρωμα του The White Wolf αποτελείται από κορυφαίες νότες πορτοκαλιού, άνθη ροδάκινου και ξύλο κέδρου, και θα σας κρατήσει φρέσκους αυτό το καλοκαίρι. Η limited edition συλλογή είναι διαθέσιμη σε αφρόλουτρο, αποσμητικό στικ και αποσμητικό σπρέι, καθώς και σε σετ δώρου, για να προσφέρει φρεσκάδα 24/7! Αναζητήστε το The White Wolf σε καταστήματα στην Ελλάδα από τον Ιούλιο 2023.

Ανακαλύψτε το εξαιρετικό βίντεο, μια ωδή στην αρωματική μυρωδιά, εδώ!