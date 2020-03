To περιοδικό TIME αποτελεί ένα λίκνο για την ελευθερία της σκέψης, αλλά και για την ιστορία της δημοσιογραφίας. Τα δε εξώφυλλα του που αφορούν το πρόσωπο της χρονιάς αποτελούν παραδοσιακά αντικείμενο συζήτησης στους κόλπους της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Ο εν λόγω θεσμός ξεκίνησε από το περιοδικό TIME το 1927 (όπου στο πρώτο του εξώφυλλο φιλοξενήθηκε ο Charles Lindbergh) και συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Επί 72 συναπτά έτη, το περιοδικό TIME χρησιμοποιούσε τον όρο «Άνδρας της Χρονιάς» (Man of the Year), καθώς πλην ελαχίστων εξαιρέσεων το γνωστό περιοδικό συνήθιζε να τοποθετεί έναν διάσημο άνδρα είτε προερχόταν από τον χώρο της πολιτικής είτε της οικονομίας, της επιστήμης και της βιομηχανίας του θεάματος. Το 1999 o όρος «Άνδρας της Χρονιάς» έγινε «Πρόσωπο της Χρονιάς», ωστόσο ακόμη και στα χρόνια που ακολούθησαν συνήθως οι άνδρες ήταν εκείνοι που «κέρδιζαν» τη τιμητική θέση στο εξώφυλλο του ΤΙΜΕ.

Για αυτό και με αφορμή την φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, οι υπεύθυνοι του γνωστού περιοδικού δημιούργησαν το 100 Women of the Year, ένα project που έχει σαν στόχο του να φέρει στο επίκεντρο της 100 πιο εμβληματικές γυναικείες προσωπικότητες των τελευταίων 100 χρόνων. Για αυτό το σκοπό το editorial staff του περιοδικού δημιούργησε 89 νέα εξώφυλλα, διατηρώντας παράλληλα τα αρχικά 11 εξώφυλλα στα οποία είχαν φιλοξενηθεί γυναίκες. Ξεκινώντας από το 1920 με το φεμινιστικό κίνημα των Σουφραζετών και φτάνοντας μέχρι το 2019 με την Gretha Tunberg και τον αγώνα της για την κλιματική αλλαγή, οι 100 προαναφερθείσες επιλογές έγιναν ύστερα από πολύμηνη δουλειά από το προσωπικό του TIME, όσο και από μια επιτροπή από διακεκριμένες γυναίκες στους τομείς ειδίκευσης τους. Virginia Woolf, Frida Kahlo, Evita Peron, Eleanor Roosevelt, Marilyn Monroe, Πριγκίπισσα Diana και πολλές ακόμη ιστορικές προσωπικότητες φιγουράρουν στο εκπληκτικό αυτό online project.

Αναμφίβολα, μια εξαιρετική συμβολική κίνηση από το περιοδικό TIME. Όλα τα εξώφυλλα του 100 Women of the Year project μπορείτε να τα δείτε κάνοντας click εδώ.