To POOL YOUR CINEMA επιστρέφει στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία

Αγκαλιάζοντας για μία ακόμη χρονιά τους λάτρεις της Έβδομης Τέχνης, η απόλυτη θερινή κινηματογραφική εμπειρία επιστρέφει στην πισίνα του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία. Το Pool Your Cinema έρχεται ξανά στον 7ο όροφο του εμβληματικού Ξενοδοχείου, για ξεχωριστές σινεφίλ βραδιές με γαστρονομικές εκπλήξεις και θέα τον μαγευτικό Λυκαβηττό.

Η μεγάλη οθόνη του Pool Your Cinema είναι φέτος αφιερωμένη σε κορυφαίους πρωταγωνιστές που έχουν φιλοξενηθεί στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία τα τελευταία 150 χρόνια. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία ν’ απολαύσουν αγαπημένες κλασσικές ταινίες αλλά και πρόσφατες επιτυχίες του Hollywood κάτω από τ’ αστέρια, με τους Daniel Day Lewis, Hugh Jackman, Sarah Jessica Parker, Emma Stone, Denzel Washington κ.α.

Την κινηματογραφική απόλαυση συμπληρώνει μια γαστρονομική εμπειρία υψηλού επιπέδου, με την υπογραφή των έμπειρων σεφ του Ξενοδοχείου. Συνοδεύοντας ιδανικά ένα χαλαρωτικό ποτό δίπλα από την πισίνα, το ατομικό σετ μενού με fingerfood περιλαμβάνει κλασσικά πιάτα που θυμίζουν σινεμά: Φρεσκοψημένο pop corn με θαλασσινό αλάτι, οργανικά nachos με χειροποίητο τραγανό φύλλο τορτίγιας από κίτρινο καλαμπόκι, λαχταριστά taco με φύλλα μαρουλιού ή γαρίδα tempura, mini cheeseburger με ζουμερό μπιφτέκι από μοσχάρι ‘Black Angus’, αλλά και δροσιστικό παγωτό θα δώσουν διαφορετική γεύση, σε κάθε λεπτό προβολής. Ανακαλύψτε το μενού εδώ.

Οι φετινές προβολές του Pool Your Cinema πραγματοποιούνται από Πέμπτη έως και Σάββατο. Για κράτηση θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν ηλεκτρονική κράτηση στη διεύθυνση https://www.grandebretagnestore.com.

Η αυλαία για φέτος ανοίγει στις 6 Ιουνίου, με τη θρυλική ταινία του 1957 «Το Παιδί και το Δελφίνι», σε σκηνοθεσία Jean Negulesco και τη Sophia Loren ν’ αναρωτιέται «Tι’ ναι αυτό που το λένε αγάπη».

Προσεχώς, στην οθόνη του Pool Your Cinema: “Poor Things” του Γιώργου Λάνθιμου , “Did you hear about the Morgans” του Marc Lawrence, “Inside Man” του Spike Lee, “The Prestige” του Christopher Nolan και “Phantom Thread” του Paul Thomas Anderson.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ

Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Αθήνα, 105 64

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 33 30 748

ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ

Ώρα Προσέλευσης: 21:15 | Ώρα Έναρξης: 21.30

www.grandebretagnestore.com