Το Vodafone CU γίνεται experience partner του Street Mode Specials, που θα πραγματοποιηθεί στις 4, 5 και 6 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Oι CU συνδρομητές θα απολαύσουν ένα μοναδικό τριήμερο lineup με καλλιτέχνες της ραπ και έντεχνης μουσικής, και με τα αποκλειστικά προνόμια του Vodafone CU που απογειώνουν την εμπειρία.

Με το CU, οι συνδρομητές αποκτούν δωρεάν Unlimited Data για τις τρεις ημέρες του φεστιβάλ, ώστε να ανεβάζουν απεριόριστα stories και reels, από τις αγαπημένες τους εμφανίσεις. Παράλληλα, μέσω του CU Around, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν 1+1 εισιτήριο δώρο, ενεργοποιώντας έναν μοναδικό κωδικό από το My CU App. Έτσι, οι CU συνδρομητές θα μπορούν να έρθουν μαζί με το plus one τους και να ζήσουν τις απόλυτες φεστιβαλικές στιγμές.

Με το CU ως experience partner, οι CU συνδρομητές δεν σταματούν να ανακαλύπτουν τον εαυτό σου, να ζουν events γεμάτα αδρεναλίνη και να απολαμβάνουν μοναδικά προνόμια που απογειώνουν τη στιγμή!

