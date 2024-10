To Vodafοne TV, η πλατφόρμα που συνδυάζει μοναδικά και αποκλειστικά περιεχόμενο για όλη την οικογένεια γίνεται ο απόλυτος προορισμός ψυχαγωγίας φέρνοντας πολυαναμενόμενα και βραβευμένα blockbuster, σειρές και ταινίες με αντιήρωες, Nordic Noir, περιεχόμενο για όλη την οικογένεια με Family movies και Adventure τίτλους για ατελείωτες βραδιές δράσης και συγκίνησης. Μέσα από μια μεγάλη γκάμα περιεχομένου από τα μεγαλύτερα στούντιο, όπως HBO, Disney+, Warner Bros και Viaplay, οι θεατές πατάνε play για να απολαύσουν αγαπημένους τίτλους από όλες τις κορυφαίες παραγωγές, συγκεντρωμένους σε μία μόνο πλατφόρμα μόνο με 9,99€/μήνα.

Οι λάτρεις των blockbuster ταινιών μπορούν να απολαύσουν ατελείωτες βραδιές δράσης και συγκίνησης με τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες της χρονιάς, όπως το “Godzilla x Kong: The New Empire”, το καινούργιο κεφάλαιο “Aquaman and the Lost Kingdom”, το “Dune II” που έκανε τα ταμεία να παραληρούν, το “Wonka”, φυσικά το φαινόμενο “Barbie” και άλλες κορυφαίες παραγωγές του σινεμά που καθηλώνουν.

Για εκείνους που αναζητούν χαρακτήρες που σπάνε τα στερεότυπα, η πρωτότυπη κατηγορία Antiheroes φέρνει στο προσκήνιο ιστορίες με πρωταγωνιστές με τις πιο σύνθετες προσωπικότητες. Από το υπερηρωικό “Deadpool 2” των Marvel Studios και την νέα σειρά “Agatha All Along” από την Marvel Television στο Disney+, το βραβευμένο με Χρυσό Λιοντάρι στη Βενετία και Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Χοακίν Φίνιξ “Joker”, την πρωτότυπη σειρά του ΗΒΟ “The Penguin” με τον Κόλιν Φάρελ, μέχρι φυσικά το “The Suicide Squad”, οι θεατές γνωρίζουν ήρωες που αντιμετωπίζουν ηθικά διλήμματα, που παίρνουν αμφιλεγόμενες αποφάσεις και υιοθετούν μια νέα προσέγγιση στον κόσμο των υπερηρώων και των κακών.

Η σκοτεινή και ατμοσφαιρική αίσθηση του Nordic Noir προσφέρει ιδανική ψυχαγωγία για τους λάτρεις των θρίλερ και των αστυνομικών ιστοριών μέσα από τον πλούσιο κατάλογο της εκλεκτικής Viaplay που διατίθεται αποκλειστικά στην Ελλάδα μέσα από το Vodafone TV, με σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ, όπως μεταξύ άλλων το ‘Rebus” βασισμένο στα μυθιστορήματα του Ίαν Ράνκιν, το “End of Summer”, την “Veronika”, το “The River”, την ανθολογία του “Norwegian Crime Stories” και το “To Solve a Murder” με ανατριχιαστικές πλοκές και εντυπωσιακές ανατροπές, ένας κόσμος σκοτεινών μυστικών και κρυφών απειλών υπόσχεται να κρατήσει το κοινό σε αγωνία.

Επιπλέον, στο Vodafone TV θα βρει κανείς πολυβραβευμένες σειρές, όπως οι πρωτότυπες σειρές του Disney+, “Shōgun” και “The Bear”, παραγωγής FX, που απέσπασαν συνολικά 29 βραβεία στην τελευταία απονομή των τηλεοπτικών βραβείων Emmy. Οι σειρές είναι τώρα διαθέσιμες με όλα τα επεισόδια στο Disney+.

Για τις οικογένειες, η κατηγορία Family Movies and Series προσφέρει περιεχόμενο που καλύπτει όλες τις ηλικίες. Από την πιο επιτυχημένη εισπρακτικά ταινία κινουμένων σχεδίων στην ιστορία του σινεμά “Τα Μυαλά που Κουβαλάς 2”, από την Disney και την Pixar, τις ταινίες “Ψυχρά κι Ανάποδα”, “Ψυχρά κι Ανάποδα 2” και την βραβευμένη με 5 Όσκαρ “Μαίρη Πόπινς” από τα studios της Disney, να είναι τώρα διαθέσιμες στο Disney+, τo box office hit “Wonka” με τον Τίμοτε Σαλαμέ μέχρι και όλες τις ταινίες του Harry Potter, κάθε μέλος της οικογένειας μπορεί να απολαύσει το δικό του αγαπημένο πρόγραμμα.

Για τους λάτρεις της περιπέτειας, η κατηγορία Adventure είναι γεμάτη αδρεναλίνη. Με κορυφαίες παραγωγές όπως το “Meg 2: The Trench” με τον Τζέισον Στέιθαμ, το κλασικά επικό “Blade Runner” του Ρίντλει Σκοτ, το γεμάτο ένταση και βραβευμένο με 6 Όσκαρ “Mad Max: Fury Road” του Τζορτζ Μίλερ, την υπερ-ηρωική “Wonder Woman” με την Γκαλ Γκαντότ και την εμβληματική πλέον τριλογία του “The Dark Knight” του Κρίστοφερ Νόλαν, παρασύρουν το κοινό σε έναν κόσμο όπου η αγωνία και η δράση δεν σταματούν ποτέ.

Με το Vodafone TV, οι θεατές απολαμβάνουν την απόλυτη εμπειρία ψυχαγωγίας, πατώντας play σε περιεχόμενο που ξεχωρίζει. Είτε αναζητούν δράση, συγκίνηση, ή περιπέτεια, το Vodafone TV προσφέρει ατελείωτες επιλογές ψυχαγωγίας για κάθε διάθεση, με την υπογραφή των μεγαλύτερων παραγωγών του κόσμου.