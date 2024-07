Αυτό το καλοκαίρι, το είδος της επικής ταινίας καταστροφής επιστρέφει με μία καταιγιστική, αγωνιώδη κινηματογραφική περιπέτεια στην καρδιά μιας από τις πιο καθηλωτικές και καταστροφικές δυνάμεις της φύσης.

Από τους παραγωγούς των ταινιών Jurassic, Χωρίς ταυτότητα και Ιντιάνα Τζόουνς έρχεται το Twisters, το νέο κεφάλαιο του επιτυχημένου Twister του 1996, σε σκηνοθεσία του Λι Άιζακ Τσανγκ, του υποψήφιου για Όσκαρ σεναριογράφου και σκηνοθέτη του Minari. Στο Twisters πρωταγωνιστεί η υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς (Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες, Normal People) και ο Γκλεν Πάουελ (Λατρεύω να σε μισώ, Top Gun: Maverick) ως δύο αντίθετες δυνάμεις που συνεργάζονται για να προβλέψουν και ίσως να δαμάσουν την τεράστια ισχύ των ανεμοστρόβιλων.

Η Έντγκαρ-Τζόουνς υποδύεται την Κέιτ Κούπερ, μία πρώην κυνηγό καταιγίδων που δεν μπορεί να ξεπεράσει μία παλιότερη τραγωδία που προκλήθηκε από ανεμοστρόβιλο. Τώρα πια μελετάει τα μοτίβα των καταιγίδων από την ασφάλεια του σπιτιού της στη Νέα Υόρκη, αλλά παρασύρεται ξανά σε ανοιχτές πεδιάδες από τον φίλο της, Χάβι, για να δοκιμάσουν ένα πρωτοποριακό σύστημα εντοπισμού. Εκεί, διασταυρώνεται με τον Τάιλερ Όουενς (Πάουελ), έναν γοητευτικό και απερίσκεπτο σταρ των social-media που έχει γίνει διάσημος με τις αναρτήσεις για τις ριψοκίνδυνες περιπέτειες του με το κυνήγι καταιγίδων.

Καθώς η εποχή των καταιγίδων εντείνεται, τρομαχτικά και πρωτόγνωρα καιρικά φαινόμενα εξαπολύονται. Η Κέιτ και ο Τάιλερ με τις αντίπαλες ομάδες τους βρίσκονται να παλεύουν για τη ζωή τους εν μέσω πολλαπλών καταιγίδων που συγκλίνουν όλες πάνω από την κεντρική Οκλαχόμα.

Στο Twisters πρωταγωνιστεί επίσης ο υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα Άντονι Ράμος (Σε μια γειτονιά της Νέας Υόρκης) ως Χάβι , ο Μπράντον Περέα του Ούτε καν, η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα Μόρνα Τίρνι (Ένα όμορφο αγόρι), η Σάσα Λέιν (American Honey), ο Ντέιβιντ Κορενσγουέτ (επερχόμενο Superman: Legacy), ο Ντάριλ ΜακΚόρμακ (Peaky Blinders), η Κίρναν Σίπκα (Οι ανατριχιαστικές περιπέτειες της Σαμπρίνα) και ο Νικ Ντοντάνι (Άτυπος).

Ο Τσανγκ σκηνοθετεί το σενάριο του Μαρκ Λ. Σμιθ, του υποψήφιου για Όσκαρ σεναριογράφου της Επιστροφής, που είναι βασισμένο σε μία ιστορία του Τζόσεφ Κοζίνσκι (Λήθη). Την παραγωγή υπογράφει ο υποψήφιος για Όσκαρ Φρανκ Μάρσαλ (ταινίες Jurassic και Ιντιάνα Τζόουνς) και ο Πάτρικ Κρόουλι (ταινίες Jurassic και Χωρίς ταυτότητα). Οι Στίβεν Σπίλμπεργκ, Τόμας Χέισλιπ και Άσλεϊ Τζέι Σάντμπεργκ είναι οι executive producers.

Διευθυντής φωτογραφίας είναι ο Νταν Μίντελ (Επικίνδυνη αποστολή 3, Star Trek, Star Wars: Η δύναμη ξυπνάει), σκηνογράφος ο Πάτρικ Σάλιβαν (Brightburn: Ζωντανή κόλαση, Twister), μοντέρ η Τέριλιν Α. Σρόπσαϊρ (Η γυναίκα βασιλιάς), ενδυματολόγος η Γιούνις Τζέρα Λι (Bottoms, How to Blow Up a Pipeline), και συνθέτης ο Μπέντζαμιν Γουόλφις (Blade Runner 2049, The Flash).