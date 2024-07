Μια μοναδική συλλογή έργων τέχνης και σύγχρονου σχεδιασμού, που ανήκουν στον διάσημο ηθοποιό Τζιμ Κάρεϊ, θα δημοπρατηθεί σύντομα.

Το κοινό έχει την ευκαιρία να αποκτήσει κάποια από τα προσωπικά αντικείμενα του γνωστού ηθοποιού, ο οποίος λατρεύτηκε για τους ρόλους του σε ταινίες όπως «Η Αιώνια Λιακάδα ενός Καθαρού Μυαλού» και «The Truman Show». Ανάμεσα στα κομμάτια που θα βγουν στη δημοπρασία είναι το έργο του Kenny Scharf από το 2014, «Ice Mont», το οποίο φέρει την υπογραφή του καλλιτέχνη.

Bonhams L.A. is hosting an upcoming sale of fine art and design objects that actor Jim Carrey has lovingly acquired over nearly 30 years. https://t.co/KoSHkjuHYC

— Artnet (@artnet) July 9, 2024