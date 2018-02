Η Vans, το κορυφαίο brand το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την νεανική κουλτούρα και την δημιουργική έκφραση, ενώνει τις δυνάμεις της με τους βραβευμένους με Rock and Roll Hall of Fame inductee βραβείο καθώς και κατόχους πολλών βραβείων Grammy®, Metallica, για να κυκλοφορήσουν μια αποκλειστική συλλογή υποδημάτων, ενδυμάτων και αξεσουάρ. Η τελευταία προσθήκη στη μακροχρόνια συνεργασία Vans x Metallica, σηματοδοτεί την τρίτη συνεργασία μεταξύ της Vans και του συγκροτήματος.

Η συλλογή Vans x Metallica παρουσιάζει το ανανεωμένο λογότυπο των Metallica σε μία heavy metal απόδοση των κλασικών μοντέλων της Vans. Το Sk8-Hi Reissue, που έχει δερμάτινη επένδυση αλλά και κεντημένο το Sidestripe με ραφή στο ίδιο χρώμα, παρουσιάζει το λογότυπο των Metallica χαραγμένο περιμετρικά της σόλας. Το Classic Slip-On έχει ένα all-over λογότυπο των Metallica τυπωμένο ενιαία σε όλο το ζευγάρι και χαραγμένο το λογότυπο Metallica στα πλευρικά τοιχώματα της σόλας. Η συλλογή ολοκληρώνεται με ένα t-shirt και ένα trucker καπέλο που είναι διακοσμημένα με το λογότυπο της συνεργασίας Vans x Metallica.

Το πιο πρόσφατο άλμπουμ των Metallica, το Hardwired … To Self Destruct, κυκλοφόρησε στις 18 Νοεμβρίου 2016 από τη δισκογραφική εταιρεία Blackened Recordings των Metallica και έκανε το ντεμπούτο του στην θέση No. 1 σε όλο τον κόσμο, πουλώντας πάνω από 800.000 αντίτυπα παγκοσμίως την πρώτη εβδομάδα και έδωσε στο συγκρότημα υποψηφιότητες Grammy® για το καλύτερο ροκ τραγούδι και το καλύτερο ροκ άλμπουμ.

H συλλογή Vans x Metallica είναι διαθέσιμη στα official καταστήματα της Vans στο The Mall Athens και Athens Metro Mall, στο Attica City Link καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα.

#VansxMetallic