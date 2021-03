Οι ημιτελικοί του World Class Annual Competition πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 8, την Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Μαρτίου, για πρώτη φορά σε virtual περιβάλλον, τηρώντας όλους τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας και αναμεταδόθηκαν μέσω livestreaming. Οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να στείλουν τα προς αξιολόγηση ποτά τους, κατάλληλα συσκευασμένα, σε κενό αέρος και στη συνέχεια να παρουσιάσουν την έμπνευσή τους από τον φυσικό τους χώρο, μέσω διαδικτυακής σύνδεσης.

Για το 2021, το World Class Greece σημείωσε ρεκόρ συμμετοχών καθώς 130 bartenders από 32 πόλεις της Ελλάδας, έλαβαν μέρος στο διαγωνιστικό μέρος του θεσμού υποβάλλοντας την πρωτότυπη συνταγή τους.

WORLD CLASS GREECE COMPETITION 2021: Ολοκληρώθηκαν με τεράστια επιτυχία οι ημιτελικοί του, σε virtual περιβάλλον, αναδεικνύοντας την τελική δωδεκάδα του ελληνικού τελικού!

Οι δώδεκα bartenders που ξεχώρισαν και πρόκειται να διαγωνιστούν στον ελληνικό τελικό, διεκδικώντας τον κορυφαίο τίτλο του ‘Έλληνα World Class Bartender of the Year 2021 είναι οι ακόλουθοι, με αλφαβητική σειρά, ενώ ακολουθούν και οι δύο runner up:

Βαβαδάκης Γιάννης (Ηράκλειο, Κρήτη)

(Ηράκλειο, Κρήτη) Γερασίματος Χριστόφορος (Κεφαλλονιά)

(Κεφαλλονιά) Γινάργυρος Νίκος (Παξοί)

(Παξοί) Θεοδοσόπουλος Γιάννης (Τρίπολη)

(Τρίπολη) Καραφουλίδης Αναστάσης (Αθήνα-Μύκονος)

(Αθήνα-Μύκονος) Ματιάτος Κωνσταντίνος (Αθήνα)

(Αθήνα) Μιγκλής Παναγιώτης (Αθήνα)

(Αθήνα) Πενίκης Βαγγέλης (Θεσσαλονίκη)

(Θεσσαλονίκη) Σιδέρης Αθανάσιος (Λάρισα)

(Λάρισα) Ταράσης Χρήστος (Κέρκυρα)

(Κέρκυρα) Φιλίππου Δημήτρης (Ηράκλειο, Κρήτη)

(Ηράκλειο, Κρήτη) Χόνδρος Παύλος (Θεσσαλονίκη)

(Θεσσαλονίκη) Φλώρος Γιώργος (Θεσσαλονίκη, πρώτος runner up)

(Θεσσαλονίκη, πρώτος runner up) Νταμπούδης Νίκος (Μύκονος, δεύτερος runner up)

Από τις έξι διαγωνιστικές θεματικές ενότητες, Ketel One Vodka Sweet Spot, Tanqueray No. TEN Heart of Gold, Don Julio Blanco Tequila Underground Agriculture, Roe & Co Irish Whiskey Batched & Ready to Go, Cardhu 12 yrs Single Malt Scotch Whisky The Rule of Three και Zacapa Solera 23 Rum from Cask to Cocktail, κυριάρχησαν τεχνικές όπως η ανθράκωση, η φυσική ζύμωση, η επανάχρηση συστατικών και η αξιοποίηση της εντοπιότητας, με κάθε διαγωνιζόμενο να έχει στην διάθεσή του μόλις 10’ για να παρουσιάσει μέσω live zoom την συνταγή του, διεκδικώντας μια θέση στην τελική δωδεκάδα.

Οι κριτές της διαδικασίας Σπύρος Πατσιαλός, Spirits Editor & Instructor, και ο Φώτης Βαλλάτος, Travel, Food & Bars Editor και αξιολογητής των World’s 50 Best Bars & Restaurants, αξιολόγησαν με μεγάλη προσοχή τις συνταγές των διαγωνιζόμενων, ενώ μοιράστηκαν πολύτιμα σχόλια με τους συμμετέχοντες.

«Είναι εντυπωσιακό που o διαγωνισμός συγκέντρωσε 130 συμμετοχές από 32 περιοχές της χώρας! Είδαμε ωραίες ιδέες, προτάσεις σερβιρισμάτων και παρουσιάσεις από τους συμμετέχοντες, που παρά του ότι έγιναν μέσω μιας οθόνης, δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από το αν γίνονταν live, με φυσική παρουσία σε ένα bar» δήλωσε ο κς. Φώτης Βαλλάτος, φανερά ενθουσιασμένος από την παρουσία των φετινών διαγωνιζομένων. Διεξοδική προετοιμασία από την πλευρά των συμμετεχόντων, αυθεντικές δημιουργίες και εξαιρετικές παρουσιάσεις ήταν μερικά από τα στιγμιότυπα που εντυπωσίασαν και τον κ. Σπύρο Πατσιαλό, ο οποίος χαρακτηριστικά δήλωσε «Στο φετινό World Class, είδαμε τους συμμετέχοντες να μας παρουσιάζουν τις ευφάνταστες ιδέες τους και τα σερβιρίσματά τους, από την άνεση των δικών τους χώρων. Επιπλέον, παρά του ότι μας χωρίζουν αποστάσεις και οθόνες, η οργάνωση και διεξαγωγή του θεσμού ήταν εξαιρετική».

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, παρόντες ήταν και ο Diageo Reserve Brand Ambassador Γιώτης Αγγελίδης μαζί με την Diageo Bar Institute Trainer Χρυσάνθη Μπίζιου, σε ρόλο Avatar bartenders που επιμελήθηκαν το σερβίρισμα τις δημιουργιών των διαγωνιζομένων καθώς και η επικεφαλής του World Class Greece, Άντζελα Μαριδάκη με την Diageo activator Νέλλη Μπούρσαλη που συντόνισαν τη συνολική διοργάνωση.

Το World Class Greece 2021, ανανεώνει το ραντεβού του για τον μεγάλο τελικό που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Απριλίου και θα αναδείξει τον επόμενο Έλληνα World Class Bartender of the Year 2021!