Τα Χριστούγεννα δεν είναι παρά μόλις δύο εβδομάδες μακριά! Όπως και τόσα άλλα πράγματα φέτος, έτσι και ο Άγιος Βασίλης μάλλον θα φτάσει στις καμινάδες μας… εικονικά, γιατί είναι και κάποιας ηλικίας. Αντί για τάρανδους και έλκηθρο, φέτος θα έχουμε βιντεοκλήση και αντί για το παραδοσιακό γάλα και μπισκότα στο τραπεζάκι δίπλα στο δέντρο, θα αφήσουμε το tablet ανοιχτό για να μας στείλει τα δώρα μέσω Skype. Εντάξει, πέρα από την πλάκα, το 2020 θα είναι μοναδική χρονιά και για τον τρόπο που θα περάσουμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως τα δώρα θα είναι “virtual”. Το Public φροντίζει για να μας προμηθεύσει με όλα τα απαραίτητα δώρα για τους αγαπημένους μας – και για εμάς τους ίδιους, γιατί όχι – ώστε να περάσουμε τις γιορτές δίνοντας αγάπη και χαρά σε όλους.

Αν έχεις στερέψει από ιδέες, το Public “έντυσε” Virtual Santa τον γνωστό αγαπημένο ηθοποιό Δημήτρη Μακαλιά, ο οποίος έκανε μια βόλτα στο Public της Συγγρού και διάλεξε δώρα για την οικογένεια και τους φίλους του, τα οποία σου προτείνει μέσα από το λογαριασμό του Public στο Facebook, για να παίρνεις ιδέες και, αν βαριέσαι να ψάξεις μέσα στα άπειρα προϊόντα που διαθέτει το Public, να τα “δανειστείς” και να πάρεις… τα ίδια!

Δώρα για όλους

Το πιο “ασφαλές” δώρο για όλους, ακόμη και για τις δύσκολες περιπτώσεις, είναι ένα ημερολόγιο. Δεν έχει σημασία αν είναι τοίχου, ατζέντα, εβδομαδιαίο, μεγάλο ή μικρό. Απλά μπες στη σελίδα του Public και σου εγγυόμαστε πως θα βρεις το κατάλληλο ακόμη και για τις δυσκολότερες περιπτώσεις.

Ομοίως και για τα γούρια και τα Χριστουγεννιάτικα στολίδια δέντρου (και όχι μόνο), όπως το αβάσταχτα retro ξύλινο αλογάκι ή το γούρι-μάτι γιατί… πλέον έχουμε ανάγκη από κάθε βοήθεια!

Βιβλία για δώρα

Ε, λοιπόν, ναι. Αφού είσαι μέσα, τώρα δεν έχεις δικαιολογία να μην ανοίξεις και ένα βιβλίο – ιδανικά δίπλα στο τζάκι – και να διαβάσεις! Ακόμη και παραμύθια στα παιδιά σου. Όπως τον “Νυχτερινό περίπατο της γιαγιάς” της Άλκης Ζέη ή το διδακτικό “Θα σ’ αγαπώ ό,τι κι αν γίνει”. Αν όμως σε έχει επηρεάσει η όλη κατάσταση, διάβασε το “Σκέψου σαν μοναχός” για να δεις πως θα εκπαιδεύσεις το μυαλό σου να βλέπει τα πράγματα με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Ή αν ένα από τα resolutions σου για το 2021 είναι να γυρίσεις σε έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής, το “Τρώγοντας ζώα” μπορεί να σου δώσει το σπρώξιμο που χρειάζεσαι για να το κάνεις.

Δώρα για μικρά παιδιά

Ε, δε θα μπορούσε να λείπει η LEGO από μια τέτοια λίστα! Είτε μιλάμε για αγόρια είτε για κορίτσια, τα LEGO είναι από τα πράγματα που κάθε γενιά, όταν ανοίξει το κουτί με τα παιδικά του παιχνίδια, μετά από πολλά χρόνια, βρίσκει πάμπολλα από αυτά! Λοιπόν, δύο από αυτά που προτείνει ο αγαπημένος ηθοποιός είναι το LEGO Τρένο με Αριθμούς και το LEGO Αεροδρόμιο.

Δώρα τεχνολογίας και μουσικής

Αυτά είναι για τους “μεγάλους”, αλλά μην παραβλέπεις το γεγονός πως η μουσική είναι κάτι που μας διαμορφώνει από μικρή ηλικία· ποτέ δεν είναι “πολύ νωρίς” για να βάλεις στο παιδί σου να ακούσει καλή, ποιοτική μουσική – και όχι παιδικά τραγουδάκια. Όπως ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα της σύγχρονης ιστορίας, τους Beatles στο επικό τους άλμπουμ “Let it be”… σε βινύλιο, βεβαίως βεβαίως! Καλή η ψηφιακή μουσική, αλλά η μαγεία του περιστρεφόμενου δίσκου δεν συγκρίνεται με τίποτα!

Βέβαια, για να μη γίνεται χαμός στο σπίτι, το Public έχει και ασύρματα ακουστικά, για να μπορεί ο καθένας να ακούει τα δικά του, όπως τα Sony που έχουν και μικρόφωνο για τηλεφωνικές κλήσεις, αλλά και φορητά ασύρματα ηχεία σαν το JBL Flip 5, το οποίο μπορείς να πάρεις μαζί σου, ακόμη και στη ντουζιέρα!

Και τέλος, ένα tablet σαν το Samsung Galaxy Tab S7, το οποίο είναι ό,τι πρέπει για τηλεκπαίδευση αλλά και για να μπορούν οι παππούδες και οι γιαγιάδες να επικοινωνούν με τα εγγόνια!

Τις επόμενες ημέρες, βέβαια, θα δεις και άλλους Virtual Santa να έρχονται μέσα από τη σελίδα του Public στο Facebook, επομένως μείνε συντονισμένος, αν θες να πάρεις και άλλες ιδέες και να δεις και άλλους γνωστούς να διαλέγουν δώρα στο Public!