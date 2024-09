100,000 κύκλοι Lean In σε 180 χώρες. Το ελληνικό δίκτυο το μεγαλύτερο στον κόσμο!

Η οργάνωση για την ενδυνάμωση των γυναικών leanin.org ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες την κατάκτηση ενός σπουδαίου στόχου, στα 11 χρόνια λειτουργίας της, τη δημιουργία 100,00 κύκλων γυναικών και περίπου 350 δικτύων, σε 180 χώρες στον κόσμο.

Ειδικότερα στην Ελλάδα, το Lean In Network Greece-Athens έφτασε, σε λιγότερο από πέντε χρόνια από την έναρξή του, τους 134 κύκλους σε όλη την Ελλάδα, με περισσότερες από 2500 εθελόντριες.

Πρόκειται για μία δυναμική αναπτυξιακή πορεία που καταδεικνύει τη μεγάλη ανάγκη της συλλογικής προσπάθειας, τη δύναμη της κοινότητας στην προσπάθεια κατάκτησης της πραγματικής ισότητας στο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον, αλλά και της θετικής αλληλεπίδρασης και ενθάρρυνσης.

Για να γιορτάσει την αφοσίωση των μελών του, το δίκτυο της Ελλάδας, διοργανώνει την Κυριακή 29/9 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel μία μεγάλη γιορτή, το 4ο Ετήσιο Meet Up των κύκλων του στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Με κεντρικό θέμα «Η δύναμη των Κύκλων», η φετινή εκδήλωση είναι μια ευκαιρία για τα μέλη του δικτύου να ανταλλάξουν εμπειρίες, να μοιραστούν προσωπικές και επαγγελματικές ιστορίες, να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και να συνδεθούν με άλλες γυναίκες που μοιράζονται το ίδιο όραμα.

Στη φετινή, ετήσια συνάντηση θα τιμήσει την παρουσία της, η Rachel Thomas συνιδρύτρια και CEO του leanin.org και option.org, η οποία θα συμμετάσχει σε ανοιχτή συζήτηση εφόλης της ύλης με τα μέλη με τίτλο «Ρωτήστε τη Rachel» και πιο συγκεκριμένα στα φετινά, πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας “Women in the Workplace” που υλοποιεί μαζί με την εταιρεία ΜcKinsey & Company, καθώς και τους στόχους της οργάνωσης, όπως προκύπτουν από τα νέα δεδομένα.

Οι γυναίκες στον εργασιακό χώρο χρειάζονται 48 περίπου χρόνια για να φτάσουν σε ένα σχετικό επίπεδο ισότητας “Women in the Workplace 2024”

Eπίσης μας τιμά με την παρουσία της η Nikki Pawsey, Lean In Network Leader Program Director, η κα Κατερίνα Πατσογιάννη, Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πολλές αξιόλογες κυρίες και πολλές άλλες αξιόλογες κυρίες, επιστημόνισσες, επιχειρηματίες, καταξιωμένα στελέχη επιχειρήσεων, μεντόρισσες, μέλη και όχι μόνο των κύκλων του δικτύου μας στην Ελλάδα, οι οποίες θα μοιραστούν μαζί μας τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους ή εκπρόσωποι εταιρειών και οργανισμών με τους οποίους συνεργάζεται στενά, όπως η Δέσποινα Βουδούρη, CEO ΑctionLine Human Resources, η Ελευθερία Δεσποιναρά, Data & ΑI Di-rector, I&D Lead, Accenture, η Aλεξάνδρα Ελευθερίου, Chief People Officer Ομίλου Τιτάν, η Ανάλια Κόκκορη, Deloitte Audit Partner/ Greek People & Purpose Leader, η ελληνίδα standup comedian Κατερίνα Βρανά κα

Ένα πλούσιο πρόγραμμα από workshops και ομιλίες για ενηλίκους αλλά και για κορίτσια εντελώς δωρεάν!

Η φετινή ατζέντα περιλαμβάνει πολλά, ενδιαφέροντα workshops, ευκαιρίες δικτύωσης και ομιλίες, από τις 11:00 μέχρι τις 21:00 για όλες τις ηλικίες, με έμφαση στα κορίτσια 12-18 χρονών, που καλύπτουν θέματα τεχνολογίας, εναρμόνισης προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, χρηματοοικονομικής εξοικείωσης, εκπαίδευσης στον συμπεριληπτικό λόγο και αντιμετώπισης της βίας και άλλα πολλά. Δείτε εδώ την αναλυτική ατζέντα: https://www.facebook.com/events/1070004151135036

Race for theCure: H oμάδα του δικτύου μας (σημείο συνάντησης Μεγάλη Βρετανία στις 08:00)

Η ημέρα θα ξεκινήσει με τη συμμετοχή της ομάδας του Lean In Network Greece – Athens στο Race for the Cure, έναν συμβολικό αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού, έναν αγώνα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, δίνοντας την ευκαιρία στα μέλη μας να συμμετάσχουν πριν ξεκινήσει το συνέδριό μας, αποδεικνύοντας την αλληλεγγύη και τη δράση της κοινότητας στην υποστήριξη κρίσιμων κοινωνικών ζητημάτων.

Το 4ο Ετήσιο Meet Up του Lean In Network Greece-Αthens, εκτός από μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη σε όλες τις γυναίκες- μέλη μας, είναι παράλληλα και μια δυνατή υπενθύμιση του τι μπορούμε να καταφέρουμε όταν οι γυναίκες υποστηρίζουν η μία την άλλη και δουλεύουν συλλογικά προς ένα κοινό στόχο.

Όλη η ημερίδα θα βιντεοσκοπηθεί και θα μεταδοθεί ζωντανά εδώ: https://www.facebook.com/events/1070004151135036