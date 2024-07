adidas: «You Got This» στους Ολυμπιακούς Αγώνες!

Η adidas στην αρχή της χρονιάς επικοινώνησε το ηχηρό μήνυμα «You Got This» με στόχο να εμψυχώσει τη νέα γενιά αθλητών του σήμερα, ξεπερνώντας την αρνητική πίεση που πιθανόν να προκαλεί ο αθλητισμός

Είναι γεγονός πως πολλοί αθλητές, βάλλονται από αρνητικά συναισθήματα που ενδέχεται ακόμα και να τους στερήσουν τη χαρά που προσφέρει ο αθλητισμός. Είναι πολύ πιθανό να επηρεαστεί η ψυχολογία τους, κάτι που θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο ακόμα και στις επιδόσεις τους. Μέσω του μότο «You Got This», η adidas, παρουσίασε μια σειρά από ιστορίες κορυφαίων αθλητών που είναι γνωστοί σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίοι μίλησαν με ειλικρίνεια για την αρνητική πίεση που βιώνουν. Στο πλαίσιο αυτό δόθηκαν συμβουλές από ειδικούς για πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης ώστε να μην πάψει ποτέ ο αθλητισμός να αποτελεί πηγή έμπνευσης και δύναμης για όσους αφιερώνονται σε αυτόν.

Το μήνυμα της καμπάνιας «You Got This» αποκτά νέα υπόσταση και γίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ λόγω των φετινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Η adidas στέκεται στο πλευρό εκατοντάδων αθλητών θαυμάζοντας την πορεία τους και την τεράστια συμβολή τους στο χώρο. Αφουγκράζεται τις ανησυχίες και τους φόβους που βιώνουν, θαυμάζοντας την πειθαρχία που δείχνουν αλλά και τις θυσίες που κάνουν καθημερινά για να ακολουθήσουν τα όνειρα τους. Στην Ελλάδα η adidas είναι υπερήφανος υποστηρικτής του πρωταθλητή στίβου και Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόλου, της παγκόσμιας πρωταθλήτριας άλματος επί κοντώ και Ολυμπιονίκη, Κατερίνας Στεφανίδη, του Παραολυμπιονίκη αθλητή στίβου Νάσου Γκαβέλα, του πολίστα Ολυμπιονίκη Αλέξανδρου Παπαναστασίου, της πρωταθλήτριας στην ξιφομαχία Δώρας Γκουντούρα και της πρωταθλήτριας στίβου Ελίνας Τζένγκο και πολλών άλλων.

Εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων, η adidas έφερε κοντά τον Μίλτο Τεντόγλου και τον Νάσο Γκαβέλα για μια πολύ αυθεντική συζήτηση (δείτε το video εδώ). Οι αθλητές περιγράφουν στιγμές που τους προκάλεσαν άγχος κάνοντας μια αναδρομή στην αρχή της πορείας τους και μιλούν για το πώς προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την πίεση που βιώνουν. Τέλος, αναφέρονται σε στιγμές αποτυχίας, πως τις διαχειρίστηκαν αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τις αντιμετωπίζουν προκειμένου να ορίσουν τις προσδοκίες για το μέλλον.

Η adidas δεσμεύεται να συνεχίσει να υποστηρίζει αθλητές που με την αφοσίωση και τη σκληρή τους προσπάθεια, χαρίζουν στιγμές περηφάνειας και συγκίνησης και γίνονται πηγή έμπνευσης για όλους μας.