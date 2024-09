Στο πλαίσιο του ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Marathon, Greece 2024 -την κορυφαία παγκόσμια τριαθλητική διοργάνωση στη χώρα μας, που φέτος θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Μαραθώνα από τις 18 μέχρι τις 20 Οκτωβρίου- θα διεξαχθούν και τρεις παράλληλες αθλητικές εκδηλώσεις, κατάλληλες τόσο για παιδιά όσο και για αρχάριους που επιθυμούν να ζήσουν την συναρπαστική εμπειρία ενός IRONMAN®.

Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, στις 19:00, θα λάβει χώρα το Aurora Night Run Marathon powered by IRONMAN®, ένας ήπιος δρομικός αγώνας 5 χιλιομέτρων, κατά μήκος της ακτής της Νέας Μάκρης, υπό το φως του ηλιοβασιλέματος. Ο αγώνας είναι ανοιχτός για δρομείς όλων των επιπέδων, ηλικίας άνω των 16 ετών, και φέτος υποστηρίζει το έργο του φιλανθρωπικού σωματείου Aurora, που στόχο έχει να ενισχύσει και να στηρίξει τους ασθενείς με αιματολογικές παθήσεις αλλά και τις οικογένειές τους. Η συμμετοχή στο Aurora Night Run Marathon είναι μια γιορτή για τη ζωή και την ευεξία, μια νίκη ενάντια στις αιματολογικές ασθένειες.

Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου, στις 09:30, αναλαμβάνουν δράση οι μικροί μας IRONMAN®, 6 έως 12 ετών, σε τρεις δρομικές διαδρομές 500μ., 1000μ. και 1500μ., ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν, σε ένα προστατευμένο περιβάλλον στην Ακτή της Νέας Μάκρης. Το HERRCO IRONKIDS Marathon 2024, που έχει και φέτος ως ονομαστικό χορηγό την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), επιστρέφει μαζί με τη μασκότ της ΕΕΑΑ, «καδούλη», για να χαρίσει αμέτρητες στιγμές χαράς και διασκέδασης, εκπαιδεύοντας παράλληλα τα παιδιά για τη σωστή ανακύκλωση μέσα από παιχνίδια και λούνα παρκ.

Η διοργανώτρια εταιρεία, EY ZHN Greece, θέλοντας να ευχαριστήσει όλους τους κατοίκους της περιοχής για τη φιλοξενία, εξασφάλισε έκπτωση 40% για τη συμμετοχή τους στα Side Events, Aurora Night Run Marathon powered by IRONMAN® και HERRCO IRONKIDS® Marathon, με τη χρήση του promo code: MARATHON24 κατά την εγγραφή τους.

Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, στις 07:40, παράλληλα με τον κλασικό αγώνα τριάθλου IRONMAN® 70.3®, θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 4:18:4 Marathon, ένα mini τρίαθλο που περιλαμβάνει 400 μ. κολύμπι στην παραλία του Σχινιά, 18χλμ. ποδήλατο σε μια επίπεδη και γρήγορη διαδρομή, και 4χλμ. τρέξιμο στο Ολυμπιακό Κέντρο Κωπηλασίας Σχινιά. Το πιο γρήγορο τρίαθλο για όσους θέλουν να δοκιμάσουν τις επιδόσεις τους στα αθλήματα της κολύμβησης, της ποδηλασίας και του τρεξίματος, σε μια διοργάνωση με τις παγκοσμίου κύρους προδιαγραφές του IRONMAN®.

Τρεις παράλληλες εκδηλώσεις στη μυθική γη του Μαραθώνα για όλη την οικογένεια έρχονται να μας μυήσουν στον θρύλο του IRONMAN® 70.3® και να αποδείξουν ξανά ότι Anything Is Possible!

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει:

Για το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Marathon, Greece 2024: https://www.ironman.com/im703-marathon

Για το 4:18:4 Marathon: https://www.ironman.com/4184-marathon

Για το Aurora Night Run Marathon: https://www.ezgreece.gr/index.php/sport-events/night-run-marathon-powered-by-ironman

Για το HERRCO IRONKIDS® Marathon: https://www.ezgreece.gr/index.php/sport-events/ironkids-greece-marathon

Για ενημερώσεις, βίντεο και φωτογραφικό υλικό από τη διοργάνωση:

Race Movie 2023: https://www.youtube.com/watch?v=VwVVriWxbzk

Official Website: https://www.ironman.com/im703-marathon

EY ZHN Greece Website: https://www.ezgreece.gr/index.php/sport-events/ironman-70-3-marathon-greece

Facebook: https://www.facebook.com/IM703Greece

Instagram: http://www.instagram.com/ironman_greece/