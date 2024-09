Το εμπορικό κέντρο AVENUE Mall υποδέχεται τρεις νέες προσθήκες που αναβαθμίζουν ακόμα περισσότερο την εμπειρία αγορών και αναψυχής των επισκεπτών του! Τα νέα καταστήματα MY DAILY SPOT, NEXT και σύντομα VENETI GO, ανοίγουν τις πόρτες τους, προσφέροντας μοναδικές επιλογές προϊόντων και υπηρεσιών για κάθε επισκέπτη.

MY DAILY SPOT: Σε καθημερινή βάση ο καταναλωτής μπορεί να διαλέξει από το σύνολο του Ελληνικού και ξένου ημερήσιου και περιοδικού τύπου. Μαζί, πρωτότυπα και ποιοτικά δώρα για κάθε γούστο, βιβλία και είδη χαρτοπωλείου gadgets, όμορφα αναμνηστικά δώρα και είδη καπνιστού και μια μοναδική γκάμα ζαχαρωδών, αρτοσκευασμάτων, γευστικών σνακ και αναψυκτικών θα ενθουσιάσουν τον καταναλωτή με την ποικιλία και την ποιότητα τους. Στο My Daily Spot τέλος, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να ανανεώσει το χρόνο ομιλίας του κινητού του.

NEXT: Η γνωστή βρετανική αλυσίδα μόδας NEXT έρχεται στο AVENUE Mall για να προσφέρει τις πιο πρόσφατες τάσεις σε παιδικά ρούχα. Η ποιότητα και το στυλ που διακρίνουν τη NEXT αποτελούν ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν εκλεπτυσμένη αισθητική και ποικιλία στις αγορές τους.

VENETI GO: Το VENETI GO ανοίγει σύντομα για να δώσει γρήγορες και ποιοτικές επιλογές σε καφέ και σνακ. Με την άριστη ποιότητα και φρεσκάδα που χαρακτηρίζει τον Όμιλο Βενέτη, οι επισκέπτες του AVENUE Mall μπορούν πλέον να απολαύσουν γευστικές προτάσεις που συνοδεύουν κάθε στιγμή της ημέρας, από έναν πρωινό καφέ μέχρι ένα γρήγορο γεύμα εν κινήσει.

Το AVENUE Mall συνεχίζει να επενδύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου και φιλικού περιβάλλοντος για όλες τις ηλικίες, φέρνοντας κοντά τις πιο ενημερωμένες αγορές και τις πιο γευστικές απολαύσεις.

Σας περιμένουμε στο AVENUE Mall για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μας καταστήματα και να απολαύσετε μια μοναδική εμπειρία αγορών και αναψυχής!