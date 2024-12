Η FREZYDERM σε προσκαλεί να λάμψεις περισσότερο από ποτέ αυτές τις γιορτές, με ένα μοναδικό festive set, τον ορό ενισχυμένης δράσης Face Serum VITAMIN 5C³ STABLE και το επαναστατικό make-up Velvet Colors.

Επιδερμίδα που ακτινοβολεί με το Face Serum VITAMIN 5C³ STABLE

Ο νέος πολυδύναμος ορός λάμψης και ανανέωσης Face Serum VITAMIN 5C³ STABLE, ενσωματώνει το πρωτοποριακό 3πλό σύμπλεγμα δράσης βιταμίνης C, που είναι 5 φορές πιο ενεργό από την φυσική βιταμίνη C, χαρίζοντας:

30 % αύξηση φωτεινότητας¹ για πιο λαμπερή και ξεκούραστη όψη

για πιο λαμπερή και ξεκούραστη όψη 38 % μείωση τραχύτητας¹ για πιο λεία και νεανική επιδερμίδα

για πιο λεία και νεανική επιδερμίδα Μείωση ρυτίδων και δυσχρωμιών

Η ειδικά μελετημένη σύνθεση του δεν οξειδώνεται και το χρώμα του δεν αλλοιώνεται, παρέχοντας υψηλή σταθερότητα και μέγιστη απόδοση ακόμη και 12 μήνες μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.

Water-break effect: με λεπτόρρευστη, απολαυστική υφή για άμεση αίσθηση δροσιάς και ενυδάτωσης.

Μακιγιάζ που μαγνητίζει με Velvet Colors Make–up

Το Velvet Colors Make-up είναι το μυστικό για αψεγάδιαστη εμφάνιση με φυσικό ματ αποτέλεσμα. Διαθέτει ειδική τεχνολογία ενσωμάτωσης χρωμάτων με προσαρμογή στον φυσικό τόνο του δέρματος, για απόλυτα ομοιογενή και φυσική κάλυψη των ατελειών χωρίς εφέ «μάσκας» και «μπαλώματα».

Χάρη στην πατενταρισμένη Second Skin Velvet Technology, προσφέρει:

Βελούδινη, ανάλαφρη υφή που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει, χωρίς να το κάνει να ασφυκτιά.

που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει, χωρίς να το κάνει να ασφυκτιά. Ματ φινίρισμα που διαρκεί πάνω από 6 ώρες, ενώ το χρώμα παραμένει σταθερό και αναλλοίωτο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

που διαρκεί πάνω από 6 ώρες, ενώ το χρώμα παραμένει σταθερό και αναλλοίωτο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θεαματικό εφέ γεμίσματος των ρυτίδων που ενισχύει το ήδη εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Επιπλέον, είναι Flashback Safe κι έτσι ακόμα και αν βγάλεις φωτογραφίες με φλας, δε θα γυαλίζεις αλλά θα έχεις μία φυσική λάμψη στα Xmas stories και τα post.

Είναι διαθέσιμο σε τρεις αποχρώσεις: light, medium & dark.

Κάνε glam up στην γιορτινή ρουτίνα ομορφιάς σου, με τον συνδυασμό του Face Serum VITAMIN 5C³ STABLE και του Velvet Colors Make–up.

Κατάλληλα για κάθε ηλικία και τύπο δέρματος, αποτελούν την ιδανική επιλογή τόσο για καθημερινές όσο και για γιορτινές εμφανίσεις.

Ανάδειξε τον πιο λαμπερό εαυτό σου με το festive set της FREZYDERM

και γιόρτασε με λάμψη και στυλ τα φετινά Χριστούγεννα.

Happy New Skin!