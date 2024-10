Ιδιαίτερα θετικές είναι οι εντυπώσεις των επισκεπτών του Skywalker Plus Festival στα Ιωάννινα, οι οποίοι γνώρισαν καλύτερα την πόλη τους μέσα από τις δράσεις των τοπικών φορέων της, και παράλληλα ενημερώθηκαν, ψυχαγωγήθηκαν, γνώρισαν φρέσκες ιδέες και ξέφυγαν από τη ρουτίνα της καθημερινότητάς τους.

Στο Skywalker Plus Festival, για άλλη μία φορά, η Εργασία, η Εκπαίδευση, η Επιχειρηματικότητα, οι Ερασιτεχνικές Ασχολίες και ο Εθελοντισμός συνδυάστηκαν αποτελεσματικά. Μέσα από την επιχειρηματικότητα ανακαλύπτονται οι δεξιότητες που χρειάζονται για την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών. Ο εθελοντισμός αποτελεί σταθμό για την ανακάλυψη και την ενίσχυση των soft skills. Οι δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου συμβάλλουν στην ευζωία – προϋπόθεση της υγιούς ζωής. Με την εκπαίδευση ενισχύονται οι γνώσεις, απαραίτητες στη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας. Και όλα αυτά πλαισιώθηκαν, με τον καλύτερο τρόπο, από την εργασία.

Το φεστιβάλ, με ελεύθερη είσοδο για τους επισκέπτες, διοργανώθηκε από το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα το Σάββατο 19 Οκτωβρίου στις φιλόξενες εγκαταστάσεις ΠΕΑΚΙ Λιμνοπούλας. Οι επισκέπτες προσήλθαν για να γνωρίσουν τον επόμενο εργοδότη τους, να ενημερωθούν για εκπαιδευτικά προγράμματα, να έρθουν σε επαφή με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, να ανακαλύψουν νέες ασχολίες για τον ελεύθερο χρόνο τους, να γνωρίσουν τους κοινωνικά ευαισθητοποιημένους φορείς της περιοχής τους και να συμμετάσχουν σε βιωματικές δραστηριότητες.

Στη διάρκειά του οι παρευρισκόμενοι επισκέφτηκαν τον εκθεσιακό χώρο με τoυς πέντε βασικούς τομείς της ενεργής καθημερινής ζωής:

Χόμπι / Ερασιτεχνικές Ασχολίες: Οι επισκέπτες γνώρισαν από πρώτο χέρι όλες τις δραστηριότητες με τις οποίες μπορούν να ασχοληθούν στον ελεύθερο χρόνο τους. Εκθέτες με βιωματική παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ δημιούργησαν μια άκρως ψυχαγωγική ατμόσφαιρα!

Οι επισκέπτες γνώρισαν από πρώτο χέρι όλες τις δραστηριότητες με τις οποίες μπορούν να ασχοληθούν στον ελεύθερο χρόνο τους. Εκθέτες με βιωματική παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ δημιούργησαν μια άκρως ψυχαγωγική ατμόσφαιρα! Εκπαίδευση : Οι μαθητές, οι σπουδαστές, οι φοιτητές, οι γονείς γνώρισαν από κοντά τις εκπαιδευτικές δράσεις και τους ιδιωτικούς και δημόσιους εκπαιδευτικούς φορείς της πόλης των Ιωαννίνων!

: Οι μαθητές, οι σπουδαστές, οι φοιτητές, οι γονείς γνώρισαν από κοντά τις εκπαιδευτικές δράσεις και τους ιδιωτικούς και δημόσιους εκπαιδευτικούς φορείς της πόλης των Ιωαννίνων! Επιχειρηματικότητα : Εταιρίες που καινοτομούν, με έμφαση στις νεοφυείς μορφές, στην τεχνολογία καθώς και στα συνεργατικά μοντέλα, πληροφόρησαν, δικτυώθηκαν, αλληλεπίδρασαν και αποτέλεσαν εφαλτήριο για μια καινοτόμα επιχειρηματική δραστηριότητα στην τοπική κοινωνία.

: Εταιρίες που καινοτομούν, με έμφαση στις νεοφυείς μορφές, στην τεχνολογία καθώς και στα συνεργατικά μοντέλα, πληροφόρησαν, δικτυώθηκαν, αλληλεπίδρασαν και αποτέλεσαν εφαλτήριο για μια καινοτόμα επιχειρηματική δραστηριότητα στην τοπική κοινωνία. Εθελοντισμός : ΜΚΟ και φορείς εθελοντικού χαρακτήρα ενημέρωσαν τους επισκέπτες για το έργο τους. Επιπλέον, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να στηρίξουν τις προσπάθειες των οργανώσεων και των εθελοντών.

: ΜΚΟ και φορείς εθελοντικού χαρακτήρα ενημέρωσαν τους επισκέπτες για το έργο τους. Επιπλέον, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να στηρίξουν τις προσπάθειες των οργανώσεων και των εθελοντών. Εργασία: Οι επισκέπτες συνδέθηκαν αποτελεσματικά με εταιρίες που αναζητούσαν προσωπικό. Γνώρισαν τις εταιρίες και τη φιλοσοφία τους, έστειλαν το βιογραφικό τους και πραγματοποίησαν συνεντεύξεις εργασίας. Μέσα από αυτήν τη διαδραστική ατμόσφαιρα, η αναζήτηση εργασίας παύει να είναι μια μονότονη διαδικασία!

Παράλληλα, το κέφι και τη δημιουργικότητα των επισκεπτών απογείωσε η συμμετοχή στις παρακάτω βιωματικές δραστηριότητες στον χώρο τoυ Showtime:

Καλλιτεχνικές δράσεις από το πρότυπο καλλιτεχνικό εργαστήριο «Κιμωλία»

Tae Kwon Do από τη σχολή «ΔΙΑΣ»

Χορός από το «MS Hall of Dance», το στούντιο χορού της Χαράς Μπούρα

Γυμναστική από την ομάδα του «Revolution Fit»

Πολεμικές τέχνες από το γυμναστήριο «Atrotos»

Χορογραφίες σύγχρονου jazz, latin και oriental από τη σχολή χορού «Level Up»

Η διοργάνωση του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή των:

Χορηγοί επικοινωνίας: STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, TVSTAR.GR, SUPER FM 104.3, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, EPIRUS GATE, ΕΠΙΧΕΙΡΩ, E–DAILY, E–RADIO, INFOKIDS PLUS, EPIRUS TV NEWS, EPIRUS JOURNAL, STARTUPPER, BUSINESS VOICE, TOURISM TODAY, SIGMA MEDIA GROUP, LET IT BE.GR, UNI–TIES.GR, PINK.GR, HELLENIC MEDIA GROUP, INFOWOMAN, STENT, STENTORAS.GR, SETTLE.GR