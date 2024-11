Ένα αποκλειστικό Masterclass στην Ιταλική Κουζίνα με αφορμή την Εβδομάδα Ιταλικής Κουζίνας στον Κόσμο» “δια χειρός” του γνωστού Ιταλού σεφ, Paolo Trippini, διοργάνωσε η πολυβραβευμένη Σχολή Γαστρονομίας και Τουρισμού της ΑΚΜΗΣ σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα και τον Ιταλικό Οργανισμό Εμπορίου (ΙΤΑ). Με την πολύτιμη συμμετοχή επιλεγμένων σπουδαστών της ΑΚΜΗΣ, ο διακεκριμένος Σεφ παρουσίασε εντυπωσιακά πιάτα αφιερωμένα στους γαστρονομικούς θησαυρούς της Umbria και του “Ristorante Trippini”, δημιουργώντας καινούργιες ευκαιρίες για τα νέα ταλέντα στον τομέα της γαστρονομίας.

Το Masterclass πραγματοποιήθηκε στις βραβευμένες και πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις της Σχολής Γαστρονομίας της ΑΚΜΗΣ στην Αθήνα, όπου οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να εντρυφήσουν στις τοπικές συνταγές και να δοκιμάσουν οι ίδιοι γεύσεις με βάση την τρούφα, τα μανιτάρια, τους καρπούς του δάσους και πολλές άλλες σπεσιαλιτέ, σε ένα πάντρεμα πρωτοποριακής τεχνικής και παραδοσιακών συνταγών.

Η όλη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού “Week of the Italian Cuisine in the World” που φέτος πραγματοποιείται μεταξύ 16-22 Νοεμβρίου 2024, για ένατη συνεχή χρονιά. Η διοργάνωση περιλαμβάνει παράλληλες δράσεις σε όλο τον κόσμο, με κεντρικό θέμα “Mediterranean Diet and Cuisine of the Origins: Health and Tradition”. Στόχος της πρωτοβουλίας στην οποία η ΑΚΜΗ προσκλήθηκε να συμμετάσχει, είναι η προώθηση των ιταλικών μαγειρικών παραδόσεων και της προώθησης του φαγητού και του κρασιού, ως διακριτικό γνώρισμα της ιταλικής ταυτότητας και κουλτούρας.