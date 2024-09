Η Converse Greece ανακοινώνει τη νέα της Back To School καμπάνια με πρωταγωνίστρια τη Μαρίνα Σάττι – δημιουργό και style icon – αναδεικνύοντας το πνεύμα της αυτοέκφρασης και μοναδικότητας που πρεσβεύει το brand.

H καμπάνια της Converse με tagline το #ΚΙΠΑCIAO έχει κεντρικό πρόσωπο την Μαρίνα Σάττι που φέρνει το δικό της μοναδικό mix αυτοπεποίθησης, δημιουργικότητας και στυλ.

Γνωστή για τα fashion statements της, πάνω στη σκηνή και στις street style εμφανίσεις της, η Μαρίνα Σάττι επιλέγει και φωτογραφίζεται με τα αγαπημένα της Chuck Taylor All Star Converse για τη φετινή σεζόν (Chuck Taylor All Star, Run Star Legacy CX, Chuck Taylor All Star XX-Hi, Chuck 70 De Luxe Heel και Chuck Taylor All Star Cruise), αναδεικνύοντας το προσωπικό της στυλ μέσα από cool συνδυασμούς για το Φθινόπωρο 2024.