Η The Athlete’s Foot συμμετέχει στο SNEAKERNESS ATHENS ως IMPACT Partner

Πάρε μέρος στο IG GIVEAWAY για να κερδίσεις το διπλό day pass ticket σου και να ζήσεις από κοντά την απόλυτη street culture εμπειρία

Η The Athlete’s Foot Greece δίνει το ¨παρών¨ στο SNEAKERNESS ATHENS ως IMPACT Partner, στο πλαίσιο του Προγράμματος IMPACT για πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης των τοπικών κοινοτήτων.

Εμπνευσμένη από αυτό το εμβληματικό street culture event που έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, η The Athlete’s Foot γιορτάζει την συμπερίληψη, την αυτοέκφραση και το ταλέντο με 3 ημέρες γεμάτες street dance activations. Για αυτό το σκοπό, συνεργάζεται με τοπικές χορευτικές κοινότητες που θα παρουσιάσουν το διαφορετικό χορευτικό στυλ τους με live workshops & performances στην Κεντρική Σκηνή του φεστιβάλ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 11-13/10 στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ, με ολοήμερες δράσεις για τους λάτρεις της street κουλτούρας.

Η The Athletes’ Foot θα είναι εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης με το The Athlete’s Foot Lounge, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που λειτουργεί ως σημείο συνάντησης, όπου οι χορευτές και καλλιτέχνες, αλλά και οι επισκέπτες μπορούν να βρεθούν από κοντά, να χαλαρώσουν και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του τριημέρου του Sneakerness Athens. Ένα ξεχωριστό live art creation θα λάβει χώρα στον χώρο του lounge, από τον urban artist Summernerd (@_sumsz), ενώ η ομάδα της The Athlete’s Foot θα είναι εκεί για να προσκαλέσει όλους να συμμετάσχουν σε ένα promo activation με διαγωνισμό για να κερδίσουν gift vouchers κι άλλες εκπλήξεις.

Τα live performances θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

#Day 1 – Παρασκευή 11/10 WAACKING PERFORMANCE & BATTLE with @followthewaack by @eirinidam.

Η ζωντανή εμφάνιση θα περιλαμβάνει χορό waacking, ένα στυλ χορού με ρίζες στην club dance σκηνή, που αγκαλιάζει την αυτοέκφραση, με διάθεση party και πολύ hype.

#Day 2 – Σάββατο 12/10 Get AP Studio Open Call Workshop, by @@angelospetrou

O Άγγελος Πέτρου είναι ο πρώτος “dancetuber” στην Ελλάδα και ο ιδρυτής του @getap.studio, ενός dance community που αποτελεί ένα safe place για έφηβους κι ενήλικες σε όλη την Ελλάδα, για ίσες ευκαιρίες στο χορό. Σε αυτό το open call workshop, ο Άγγελος και οι δάσκαλοι χορού του θα προσκαλέσουν τα νέα ταλέντα του χορού να ανέβουν στη σκηνή και να παρακολουθήσουν μαζί του ένα dance session. Το workshop θα μεταδοθεί live από τα social media του community.

#Day 3 – Κυριακή 13/10 “The UNITY Show” ένα dance performance by @GetAP.Studio

Ένα ζωντανό performance από τον Άγγελο και το dance crew του Get AP Sudio γιορτάζει την ομορφιά της διαφορετικότητας και εμπνέεται από το sneakers culture χαρακτήρα του φεστιβάλ για να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό χορευτικό θέαμα. Μέσα από το commercial dance style, οι χορευτές μεταφέρουν το μήνυμα πως παρά το διαφορετικό υπόβαθρο, εμπειρίες, κουλτούρα και προσωπικά γνωρίσματα και βιώματα, είμαστε όλοι ενωμένοι σε μια δημιουργική κοινότητα.

Επιπλέον, ένα μεγάλο GIVEAWAY είναι ήδη ενεργό στο INSTAGRAM account @theathletesfootgreece προσφέροντας την ευκαιρία σε κάποιους τυχερούς νικητές να κερδίσουν το διπλό day pass ticket τους για την ημέρα του φεστιβάλ που επιθυμούν και να ζήσουν από κοντά την απόλυτη sneakerheads & street culture εμπειρία. Μπες τώρα στο giveaway post για να πάρεις μέρος και να κερδίσεις το δωρεάν διπλό day pass σου, μέχρι και 9/10, ή αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και μάθε περισσότερα στο sneakerness.gr.