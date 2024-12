Kayak Christmas pop up store στην Astir Marina

Kayak Christmas pop up store στην Astir Marina

Η Αθηναϊκή ριβιέρα έχει αποκτήσει ακόμη έναν must προορισμό που δεν είναι άλλος από την Astir Marina. Ανάμεσα στα εντυπωσιακά yachts και τα fashion brands θα βρείτε το Christmas pop up store της Kayak. Εκεί θα απολαύσετε 12 επιλεγμένες γεύσεις του ελληνικού premium παγωτού, μεταξύ αυτών και την Christmas limited edition γεύση panettone. Φυσικά, δε θα μπορούσαν να λείπουν τα αφράτα waffle bites που συνοδεύονται από nutella και μία μπάλα από το αγαπημένο σας παγωτό Kayak! Προσφέρετε σε εσάς και τους αγαπημένους σας το παγωτό που σας αξίζει επισκέπτοντας το Kayak Christmas pop up store στην Astir Marina έως και 6/1/2025.

Kayak Ice Cream

Η Kayak είναι μια καταξιωμένη ελληνική εταιρεία που εδώ και τρεις δεκαετίες δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής παγωτού και γλυκού. Η φιλοσοφία της βιομηχανίας Kayak βασίζεται στην αναζήτηση της τέλειας συνταγής μέσα από εκλεκτά υλικά συνδυάζοντας κλασσικές γεύσεις με τις γαστρονομικές τάσεις της εποχής. Όλα τα παγωτά και γλυκά Κayak παράγονται από τις πιο αγνές πρώτες ύλες όπως 100% φρέσκο ελληνικό γάλα, φρέσκια κρέμα γάλακτος, πραγματικά φρούτα, αληθινούς ξηρούς καρπούς και εκλεκτές ποικιλίες σοκολάτας.

Site www.kayak.gr | Instagram kayak.gr | Facebook It is Kayak | TikTok kayakicecream